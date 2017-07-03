Плавучий отель на Морской набережной заработал уголовное дело

Двери отеля на воде на Васильевском острове в Петербурге закрылись после визита сотрудников правоохранительных органов. Тяготы суровой морской жизни для постояльцев закончились уголовным делом для владельца заведения.

Как сообщили 3 июля в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ, состав преступления нашли в услугах дебаркадера, пришвартованного напротив Морской набережной, 44а.

Условия жизни в гостинице «Театро» следователи и транспортная полиция проинспектировали совместно с оперативниками городского управления ФСБ. Плавучую пристань под отель житель Петербурга переделал ещё в 2013 году. С тех пор сдавал «каюты» под временное проживание, а постояльцев, как пояснили «Фонтанке», подыскивал, в том числе, и в Интернете.

Выяснилось, что жизнь на воде была сопряжена с многочисленными опасностями. Так, леерные ограждения на дебаркадере отсутствовали вовсе, а газовые баллоны, металлические и дровяные плиты были не закреплены. Владелец оказался не в состоянии предоставить необходимые документы и подтвердить исправность пристани.

Теперь петербургский бизнесмен будет отвечать перед законом в рамках уголовного дела по первой части 238-й статьи УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Напомним, Государственная дума постановила выселить хостелы из жилых домов ещё в мае прошлого года. Предполагалось, что перед этапами чемпионата мира по футболу 2018 года петербургские мини-гостиницы должны пройти аттестацию и доказать свою звёздность.Но дальше единодушного решения депутатов борьба с «туризмом на нарах» не пошла. Тем не менее Смольный, опасаясь, что к чемпионату не останется дешёвых номеров, выставил на торги почти полсотни помещений под новые хостелы в разных районах Петербурга.