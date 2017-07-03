Тренера по плаванью из Иркутска обвинили в совращении детей в Петербурге

Директора центра по плаванью обвинили в растлении воспитанников и съемке порно с их участием. Следствие полагает, что преступления совершались как на родине тренера, в Иркутской области, так и на сборах в Бурятии, Москве и Петербурге.

Как сообщает Следственный комитет России 3 июля, обвиняемый, по версии следствия, интересовался детьми в возрасте от 12 до 16 лет. Интерес был не только профессиональным (предполагаемый педофил – тренер по плаванью в одном из спортивных центров Иркутска и учитель физкультуры в городской школе). Мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, мужеложстве, групповом сношении с несовершеннолетними и развратных действиях. Кроме того, в течение семи лет он снимал и распространял порно, для чего также использовал воспитанников секции плавания. Будучи старшим тренером, педагог выезжал с детьми на сборы, где продолжал развращать детей. Несколько эпизодов относятся к Петербургу и Москве.

По данным иркутских СМИ, попался извращенец на экономических преступлениях: в 2014 году был директором центра плавания (ему, в частности, вменяется растрата).

Растлитель находится под стражей с 2015 года. За это время уголовное дело, которое на днях передано в суд, пополнилось 70 эпизодами по десяти «сексуальным» статьям Уголовного кодекса.