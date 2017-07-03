Неподалеку от станции «Старая Деревня» электричка сбила человека

Транспортная полиция устанавливает личность человека, сбитого поездом в Приморском районе днем 3 июля. Из-за трагедии задержки в движении электричек нет.

О ЧП «Фонтанке» сообщили очевидцы. По их словам, около 13.30 электричка блокировала переезд неподалеку от станции «Старая Деревня», в районе пересечения путей с Торфяной дорогой. Там был сбит человек.

На место, как сообщили в УТ МВД по СЗФО, выехала оперативно-следственная бригада, которой предстоит выяснить обстоятельства наезда и личность погибшего.