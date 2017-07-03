На базе «Союзмультфильма» создадут анимационный технопарк

Президент России Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву и мэру Москвы Сергею Собянину решить вопрос с созданием на базе «Союзмультфильма» анимационного технопарка, сообщает 3 июля официальный сайт Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями российских анимационных студий, состоявшейся 31 мая 2017 года.

С просьбой о создании такого комплекса, который мог бы объединить под одной крышей специалистов из нескольких десятков существующих в стране малых и средних анимационных студий, обратилась к Путину 31 мая глава правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, напоминает РБК.

«Мы можем эти молодые анимационные студии взять под крыло, создать образование дополнительное на базе «Союзмультфильма» — это курсы повышения квалификации. Поэтому, если будет принято решение о создании технопарка, то мы уже в этом году сможем запуститься и взять порядка 20 студий среднего и малого размера, и они смогут конкурировать и смогут также делать качественные проекты», — пояснила Слащева. Президент предложение одобрил. «Хорошо. Во всяком случае, можно вполне поддержать Ваше предложение о технопарке», — сказал тогда Путин.

Доклад о том, как выполнено поручение о создании анимационного технопарка, должен быть представлен президенту до 1 февраля 2018 года.

Любопытно, что в перечне поручений содержится и указание разработать и утвердить программу, предусматривающую экранизацию произведений российской классической литературы с применением средств анимации – в том числе в целях использования таких мультфильмов в школе. На эту программу планируется выделить субсидии из федерального бюджета.