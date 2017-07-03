Финн заснул на катере и оказался нелегалом в России

Российские пограничники нашли на пересекшем Сайменский канал катере финна-нелегала. Теперь ему, а заодно капитану, который не организовал его встречу с коллегами из Суоми, в России грозит уголовное преследование.

Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Петербургу и области 3 июля, сотрудники службы после пересечения Сайменского канала в районе Выборгского залива остановили катер «TORNATOR. I», на котором находилось более 10 граждан Финляндии. Во время проверки документов у одного из них не оказалось штампа о прохождении финской границы. Мужчина сообщил, что пропустил пограничный пункт, так как спал в каюте. Событие произошло 30 июня.

Ни сам иностранец, ни капитан судна, который, как полагают в ведомстве, знал точное количество пассажиров, но не предпринял никаких действий, чтобы все его клиенты прошли контроль, не ушли от уголовного дела о незаконном пересечении границы. Оба задержаны на время расследования. А яхта «TORNATOR. I» изъята в качестве вещественного доказательства.