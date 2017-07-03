СМИ сообщили о темах переговоров Путина и Трампа на саммите G20

Президент США Дональд Трамп на первой официальной встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить вооруженный конфликт в Сирии, сообщает телеканал CNN 3 июля со ссылкой на источники.

Кроме того, Трамп хочет обсудить с Путиным поддержку, которую Россия оказывает президенту Сирии Башару Асаду.

По данным телеканала, американский лидер обсудит с Путиным и ситуацию на Украине.

При этом отмечается, что официального плана встречи пока нет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал позже сообщить о формате контактов Путина с Трампом на G20.