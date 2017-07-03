В Петербурге за кражу бриллианта стоимостью 6 млн гражданке Китая снизили срок

Санкт-Петербургский городской суд пересмотрел дело гражданки Китая Лю Лимэй, приговоренной к колонии за кражу бриллианта на выставке Junwex. Апелляционной жалобой ей удалось снизить срок на треть.

Как сообщили в горсуде, 3 июля доводы Лю Лимэй на суровость приговора Пушкинского суда были учтены. Подсудимая ссылалась на признание вины в краже бриллианта стоимостью 6 млн рублей и полное возмещение ущерба. Драгоценность не нашли, она переправлена в Китай.

Суд первой инстанции приговорил Лю Лимэй к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Горсуд снизил срок до двух лет.

Международный форум ювелирной индустрии проходил в Петербурге в феврале 2017 года. Он ознаменовался кражей бриллианта 3,1 карата со стенда одного из производителей. Лю Лимэй подменила камень и передала его подельнику. Из России бриллиант вывезен третьей соучастницей.