«Краснодар» может снизить для «Зенита» цену на Смолова до 16 млн евро

Футбольный клуб "Краснодар" может пойти на существенное снижение трансферной стоимости своего нападающего Федора Смолова для петербургского "Зенита".

Как утверждает 3 июля "Спорт-Экспресс", цена, вероятно, снизится с 30 млн евро до 16 млн. Причины этого не уточняются. Кроме того, в сделку могут включить кого-то из пары нападающих сине-бело-голубых Артем Дзюба/Александр Кокорин.

Отмечается также, что, если сделка и произойдет, то точно не в ближайшие дни. Регламент Лиги Европы позволяет Смолову сыграть в третьем-четвертом отборочном раунде Лиги Европы за "Краснодар", а потом уже в групповом турнире за "Зенит".