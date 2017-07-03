«Краснодар» может снизить для «Зенита» цену на Смолова до 16 млн евро
Футбольный клуб "Краснодар" может пойти на существенное снижение трансферной стоимости своего нападающего Федора Смолова для петербургского "Зенита".
Как утверждает 3 июля "Спорт-Экспресс", цена, вероятно, снизится с 30 млн евро до 16 млн. Причины этого не уточняются. Кроме того, в сделку могут включить кого-то из пары нападающих сине-бело-голубых Артем Дзюба/Александр Кокорин.
Отмечается также, что, если сделка и произойдет, то точно не в ближайшие дни. Регламент Лиги Европы позволяет Смолову сыграть в третьем-четвертом отборочном раунде Лиги Европы за "Краснодар", а потом уже в групповом турнире за "Зенит".
Справка:
В летнее трансферное окно «Зенит» уже пополнили полузащитники Кристиан Нобоа («Рубин»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), защитник Денис Терентьев («Ростов») и нападающий Дмитрий Полоз («Ростов»), полузащитник Леандро Паредес («Рома»). Продолжаются переговоры с другим футболистом «Ромы» - защитником Костасом Маноласом. Официально покинули «Зенит» защитник Николас Ломбертс (в «Остенде»), полузащитник Мигель Данни («Славия»).