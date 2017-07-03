Власти Москвы не исключили, что жителей пятиэтажек будут переселять в панельные дома

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал о возможном переселении в панельные дома по программе реновации в Москве, передает «Интерфакс» 3 июля.

По его словам, власти Москвы обещают, что жители первой волны переедут в монолитные дома.

«При этом могу заверить, что жители первой волны переедут в монолитные дома. Только они смогут отвечать требованиям той квартирографии, которая необходима по программе. В дальнейшем я не исключаю появления новых панельных серий, для чего будет сделан заказ домостроительным комбинатам, однако пока никаких заказов домостроительным компаниям мы не направляли», — сказал руководитель департамента.

Он уточнил, что очередность сноса и расселения первых домов по программе реновации жилищного фонда может быть определена к концу осени текущего года.

Левкин отметил, что адреса сносимых домов по итогам голосования уже известны, а сроки расселения конкретных адресов первой волны будут понятны до конца осени.