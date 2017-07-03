Песков: Кремль теряет терпение в вопросе о закрытии резиденций в США
Российские власти, ожидающие от Вашингтона решения вопроса с закрытием загородных резиденций посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, уже теряют терпение, заявил 3 июля СМИ пресс-секретарь главы государств Дмитрий Песков.
Ответные меры, если до них дойдет, по словам Пескова, будут основаны на принципе взаимности, но о том, какими именно они могут быть, нужно спрашивать Министерство иностранных дел.
«Что касается принципа, то о принципе взаимности мы говорили, что касается того, что терпение российской стороны в этом плане на исходе, — это тоже говорилось на разных уровнях, что касается нюансов — это, скорее, вопрос нашего внешнеполитического ведомства», — сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).
28 июня официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила в интервью телеканалу «Россия 1» о подготовке ответных мер, отметив, что они будут иметь «очень солидную базу».
«Ответные меры готовятся. Это, как вы понимаете, не будет решаться только в Министерстве иностранных дел», — добавила Захарова.
Источник: РБК
Справка:
В декабре 2016 года власти США выслали из страны 35 российских дипломатов и членов их семей и закрыли резиденции российского посольства в Нью-Йорке и в Мэриленде. Тогда власти России воздержались от применения «зеркальных» ответных мер, в ожидании решения вопроса после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.
«Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии», — заявил 30 декабря 2016 года президент России Владимир Путин.
Однако ситуация не изменилась и после того, как в Белый дом въехал Трамп. В мае 2017 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что ответом на действия Госдепартамента США может стать закрытие дачи американского посольства в Серебряном Бору, склада на Дорожной улице и даже резиденции посла США «Спасо-хаус».
«Если выход из ситуации не будет найден и после июльской встречи [президента России] Владимира Путина и [президента США] Дональда Трампа, то РФ всерьез задумается над введением ответных зеркальных мер», — сказали тогда собеседники «Коммерсанта».
29 июня газета Guardian сообщила, что Трамп поручил подготовить список уступок, на которые могут пойти США в отношениях с Россией, и в числе возможных вариантов значится возвращение «дипломатических дач» в Нью-Йорке и Мэриленде.