Песков: Кремль теряет терпение в вопросе о закрытии резиденций в США

Российские власти, ожидающие от Вашингтона решения вопроса с закрытием загородных резиденций посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, уже теряют терпение, заявил 3 июля СМИ пресс-секретарь главы государств Дмитрий Песков.

Ответные меры, если до них дойдет, по словам Пескова, будут основаны на принципе взаимности, но о том, какими именно они могут быть, нужно спрашивать Министерство иностранных дел.

«Что касается принципа, то о принципе взаимности мы говорили, что касается того, что терпение российской стороны в этом плане на исходе, — это тоже говорилось на разных уровнях, что касается нюансов — это, скорее, вопрос нашего внешнеполитического ведомства», — сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

28 июня официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила в интервью телеканалу «Россия 1» о подготовке ответных мер, отметив, что они будут иметь «очень солидную базу».

«Ответные меры готовятся. Это, как вы понимаете, не будет решаться только в Министерстве иностранных дел», — добавила Захарова.