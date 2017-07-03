МЧС предупредило о "катаклизмах" в июле

Россиян и в июле ожидают природные катаклизмы — резкие перепады температур, сильный ветер, осадки, рассказал 3 июля глава МЧС Владимир Пучков на селекторном совещании.

По его словам, июнь выдался для спасателей напряженным, а июль обещает быть не менее сложным. Пучков отметил, что "где-то могут быть очередные максимумы температур, где-то — резкие перепады температур, высокие скорости ветра, осадки".

При этом, добавил он, спасатели должны "профессионально отработать все вопросы по защите жизни и здоровья людей".

Глава МЧС выразил надежду, что в Центральной России настанут солнечные дни, а в страдающих от жары и засухи регионах пойдут дожди.

Ранее в центре погоды "Фобос" заявили, что жителям Центральной России не стоит ждать прихода жары — лето, скорее всего, в этом году так и не наступит. Так, в Москве июнь стал самым холодным за последние 14 лет, а июльская температура будет на пять градусов ниже нормы. При этом сильнейшие температурные аномалии отмечались на всей территории страны. Так, в июне снег выпал в Мурманске, Кировске и Североморске, а на Кубани, в Челябинской области и в Хакасии — пятисантиметровый град.