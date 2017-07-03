МО "Парнас" с 1 июля стал "Сергиевским"

Муниципальный округ «Парнас» прекратил свое существование. Как сообщает 3 июля пресс-служба администрации Выборгского района, с 1 июля в Петербурге начал функционировать МО «Сергиевское».

«В поддержку переименования подписалось около 10 тысяч жителей округа, которые считают, что названия улиц, площадей, районов, городов должны носить имена достойнейших граждан, чтобы наши дети и внуки знали великую историю России и могли гордиться своей страной», – цитирует пресс-служба администрации замглавы Виктора Полунина.

Напомним, что в марте за переименование округа проголосовал ЗакС. Идея переименовать муниципалитет принадлежит депутату прошлого созыва ЗакСа, а теперь представителю региона в Госдуме Евгению Марченко. Он уверял, что люди не могут разобраться и часто путают название муниципального образования "Парнас" с названием партии, промзоны "Парнас", метро "Парнас" и колбасного завода. Позже депутат также сообщил "Фонтанке", что после переименования жители "Сергиевского" смогут ездить в монастырь в Подмосковье, там их пообещали принять бесплатно.

Против инициативы о переименовании высказывались в Топонимической комиссии города. Специалисты отмечали, что название «Парнас» округ получил по имени насыпного холма, созданного в середине XVIII века на территории владений графа Шувалова в парке на севере Санкт-Петербурга, тогда как Сергий Радонежский к округу никакого отношения не имеет.