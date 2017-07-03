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03.07.2017 13:44
12 Комментариев

МО "Парнас" с 1 июля стал "Сергиевским"

Муниципальный округ «Парнас» прекратил свое существование. Как сообщает 3 июля пресс-служба администрации Выборгского района, с 1 июля в Петербурге начал функционировать МО «Сергиевское».

«В поддержку переименования подписалось около 10 тысяч жителей округа, которые считают, что названия улиц, площадей, районов, городов должны носить имена достойнейших граждан, чтобы наши дети и внуки знали великую историю России и могли гордиться своей страной», – цитирует пресс-служба администрации замглавы Виктора Полунина.

Напомним, что в марте за переименование округа проголосовал ЗакС. Идея переименовать муниципалитет принадлежит депутату прошлого созыва ЗакСа, а теперь представителю региона в Госдуме Евгению Марченко. Он уверял, что люди не могут разобраться и часто путают название муниципального образования "Парнас" с названием партии, промзоны "Парнас", метро "Парнас" и колбасного завода. Позже депутат также сообщил "Фонтанке", что после переименования жители "Сергиевского" смогут ездить в монастырь в Подмосковье, там их пообещали принять бесплатно.

Против инициативы о переименовании высказывались в Топонимической комиссии города. Специалисты отмечали, что название «Парнас» округ получил по имени насыпного холма, созданного в середине XVIII века на территории владений графа Шувалова в парке на севере Санкт-Петербурга, тогда как Сергий Радонежский к округу никакого отношения не имеет.


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комментарии пользователей (12)
Brevnault
3 июля 2017 г. 15:31
Snaky:
А щас чё? Будут вверх бросаться? :)))
Ага, воскресать начнут и обратно в окна запрыгивать. Место-то поди намоленное.
Snaky
3 июля 2017 г. 15:21
У дипутата дядя на табличечной фабрике работает. :)
Snaky
3 июля 2017 г. 15:19
hell9000:
Парнас у многих в городе с суицидниками ассоциируется..там постоянно ипотечники с окон выбрасываются..
А щас чё? Будут вверх бросаться? :)))
Brevnault
3 июля 2017 г. 15:18
Вообще-то надо было искать соломоново решение. Ведь есть же Сергиев Посад, так надо было сделать Сергиев Парнас. И волки сыты, и Парнас на месте.
hell9000
3 июля 2017 г. 14:43
geographer75: Ну эт не так много..а Парнасов черт знает сколько уже всяких..а вторая часть про слово Парнас вообще,спросите у любого в городе..сразу скажет это мол Парнас..а это суицидники у метро парнас и помойка сразу на выходе из метро..
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