Невско-Василеостровскую линию метро «озеленят» новыми составами

Первый из 30 новых составов зелёного цвета пригнали в электродепо «Автово» 3 июля. Полностью Невско-Василеостровскую линию петербургского метро переоснастят к чемпионату мира по футболу – 2018.

Как сообщили в пресс-службе подземки, вагоны новой модели имеют асинхронный тяговый привод (АТП), который почти на треть сокращает расход электроэнергии. Кроме того, шестивагонный состав порадует повышенной шумоизоляцией и более плавным ходом. В поездах предусмотрели больше места для пассажиров маломобильной группы и установили цифровую информационную систему.

Оценить новые вагоны жители Петербурга в ближайшее время не смогут. Сначала зелёный поезд должен пройти испытания, после чего его начнут готовить к работе с пассажирами.

Напомним, весь подвижной состав на «зеленой» ветке подземка должна заменить к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Именно на 3 линии будет находиться станция метро «Новокрестовская» – ближайшая к новому стадиону в западной части Крестовского острова. Потратить на новые вагоны планируют 13,7 миллиарда рублей.

Поставляет составы «дочка» московской группы «Трансмашхолдинг». Предприятие уже оснастило 3 линию вагонами проектов «НеВа» и «Юбилейный», а затем выиграло конкурс для Кировско-Выборгской линии (красные поезда в цвет первой линии). Практически сразу после выхода новых составов на линии горожане стали жаловаться на частые поломки, которые, впрочем, сами и провоцировали. Главной слабостью вагонов стали двери, которые держали опаздывающие пассажиры. Так, утром 3 июля чувствительный немецкий привод дверей подвёл очередной красный состав.