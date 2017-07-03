В арсеналах ядерных держав осталось меньше 15 тысяч боеголовок

За 2016 год максимальное число ядерных боеголовок, находящихся на вооружении восьми государств, сократилось примерно на 3% — с 15 тыс. 395 до 14 тыс. 935 единиц, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Как сообщает 3 июля РБК, по данным его экспертов, причиной сокращения стало уменьшение числа боеголовок у России и США, на долю которых приходится примерно 93% мирового ядерного арсенала.

Общее число ядерных боеприпасов, имевшихся к началу 2017 года в распоряжении России, оценивается SIPRI в 7 тыс. единиц (годом ранее было 7290). При этом на боевом дежурстве из них стоят только 1950 зарядов, установленных на баллистических ракетах (1750) и хранящихся на базах стратегической бомбардировочной авиации (200). Остальные 5050 ядерных зарядов либо выведены в резерв, либо ждут демонтажа.

В США на боевом дежурстве, по данным SIPRI, стоят сейчас 1800 ядерных боеприпасов (годом ранее было 1930) — 1350 боеголовок на баллистических ракетах, 300 зарядов на базах стратегической авиации и 150 тактических ядерных бомб, размещенных на базах США в Европе. Общее число ядерных боеприпасов США оценивается экспертами SIPRI в 6800 единиц (годом ранее 7000).

Остальные члены ядерного клуба, по данным SIPRI, за минувший год либо сохранили свои ядерные арсеналы на прежнем уровне, либо даже нарастили их. Например, в распоряжении Великобритании, как и год назад, имеется 215 ядерных боезарядов (120 на боевом дежурстве и 95 на складах), а у Франции — 300 (280 и 20 соответственно). У Израиля, который официально наличие у него ядерного оружия не признает, по данным SIPRI, имеется 80 боезарядов, в том числе 50 боеголовок для баллистических ракет среднего радиуса действия Jericho II, но сколько из них стоят на боевом дежурстве, экспертам неизвестно.

Китай, по данным SIPRI, за год увеличил число своих ядерных боеприпасов с 260 до 270 единиц. Индия к началу 2017 года имела 120–130 ядерных зарядов (годом ранее 100–120), Пакистан — 130–140 (было 110–130).

Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/03/07/2017/595a15a39a794755603341a9?from=newsfeed