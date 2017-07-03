Еще
16:05 03.07.2017
Пришлите свою новость!
16:00
Сдана вторая очередь жилого комплекса у Новоорловского лесопарка
15:47
Эксперты Reuters понизили оценку роста российской экономики
15:33
Шнуров сыграет в комедии «Я худею»
15:27
В Финляндии ужесточат правила для катеров и яхт
15:20
Плавучий отель на Морской набережной заработал уголовное дело
15:18
Гергиев заменит перенесшего операцию дирижера Нозеду
15:15
Французские силовики предотвратили покушение на Макрона
15:10
Тренера по плаванью из Иркутска обвинили в совращении детей в Петербурге
15:08
Неподалеку от станции «Старая Деревня» электричка сбила человека
15:05
Финн заснул на катере и оказался нелегалом в России
14:58
ФНС прокомментировала сообщения о получении права блокировать анонимайзеры
14:56
Трейлер фильма-победителя «Кинотавра» выложен в сеть
14:45
Петербургские чиновники не нашли аварийности в «точках притяжения» ДТП
14:38
На базе «Союзмультфильма» создадут анимационный технопарк
14:32
СМИ сообщили о темах переговоров Путина и Трампа на саммите G20
14:26
В Петербурге за кражу бриллианта стоимостью 6 млн гражданке Китая снизили срок
14:18
«Краснодар» может снизить для «Зенита» цену на Смолова до 16 млн евро
14:03
Власти Москвы не исключили, что жителей пятиэтажек будут переселять в панельные дома
13:59
Песков: Кремль теряет терпение в вопросе о закрытии резиденций в США
13:50
МЧС предупредило о "катаклизмах" в июле
13:44
МО "Парнас" с 1 июля стал "Сергиевским"
13:43
Невско-Василеостровскую линию метро «озеленят» новыми составами
13:37
Эксперт: Инвесторы интересуются качественной коммерческой недвижимостью
13:30
В арсеналах ядерных держав осталось меньше 15 тысяч боеголовок
13:25
Роскомнадзор перекрыл себе возможность блокировать Google за ссылки на онлайн-казино
13:13
Трое россиян были спасены после крушения вертолета в Турции
13:06
В Новороссийске задержали мужчину с крокодилом на поводке
13:00
Литва обвинила еще двоих россиян по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе
12:56
Следком встретится с Марадоной из-за трепетности петербургской журналистки
12:49
Врач Максимилиановской больницы приговорен к реальному сроку за прием благотворительной помощи
12:45
Ткачев: Вино поможет демографическому росту
12:35
ВЦИОМ: Россияне поверили гаишникам
12:28
Штраф за репост фотографии Милонова обжаловали в Страсбургском суде
12:20
"Жигули" и "Волги" - в Финляндии распродают машины беженцев
12:11
Серийного педофила из Челябинска осудили на 23 года
12:04
Рогозин: Россия готова создать 100-тонную баллистическую ракету
11:57
Президент Южной Кореи дал КНДР "последнюю возможность"
11:50
Россияне считают медицину самой коррумпированной отраслью
11:42
СМИ: Еврокомиссия применит Третий энергопакет к подводной части «Северного потока-2»
11:35
Алиментщиков лишают прав для стимуляции возмещения долгов
11:27
Умер итальянский комик Паоло Вилладжо
11:21
Самолёты-шпионы США восемь раз за неделю подлетали к российским границам
11:05
Число жертв на озере в Челябинской области выросло до шести человек
10:59
Матвиенко заявила о нехватке женщин "на уровне принятия решений"
10:54
АИЖК вновь снижает ставки по ипотечным кредитам
10:51
Ошибки в проекте Готического дома стоили петербургской фирме трети миллиона
10:40
Налоговая в борьбе с онлайн-казино заблокирует анонимайзеры
10:36
В Ленобласти - первые случаи клещевого энцефалита в этом сезоне
10:29
Эксперты заявляют о стремительном оттоке иностранного капитала из РФ
10:24
Приключения Mercedes: петербуржец хитростью забрал машину со штрафстоянки
10:18
СМИ: Российский вертолет экстренно сел на воду в Турции
10:12
Путину предложат устанавливать на ПК только российские антивирусники
10:04
Посетители «Аллеи парящих зонтиков» помогли юным спортсменам с инвалидностью
09:56
Финляндия стала выдавать визы быстрее
09:48
Из-за неисправности красный состав уехал с «Выборгской» без пассажиров
09:38
Беженка из Сирии сдала на 91 балл ЕГЭ по русскому языку
09:30
В Тихвине ребенок упал в водозабор и пропал
09:22
Петербуржец разбился при падении из окна расселённого общежития на Двинской
09:14
Связанный с семьей министра Ткачева холдинг накормит москвичей колбасой и рисом
09:06
СМИ: Испытания новой ракеты «Сармат» вновь отложены
08:58
Больше миллиона украли у сотрудницы ООН в Доме книги
08:50
Получивший рекордную премию топ-менеджер покинул «Почту России»
08:39
Больше миллиона россиян отдохнули в Анталье в первом полугодии
08:29
Меркантильных угонщиков из Петербурга уличили в девяти хищениях
08:21
Касперский предложил властям США показать исходный код его программ
08:13
Марадона думает о получении российского паспорта
08:05
Портрет Асада появился на сирийских деньгах
01:38
В “Авроре” покажут фильмы Шахназарова
01:16
Любовь и ненависть Набокова раскроют в трёх лекциях
02/07
Германия выиграла Кубок конфедераций
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
03.07.2017 13:30

В арсеналах ядерных держав осталось меньше 15 тысяч боеголовок

За 2016 год максимальное число ядерных боеголовок, находящихся на вооружении восьми государств, сократилось примерно на 3% — с 15 тыс. 395 до 14 тыс. 935 единиц, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Как сообщает 3 июля РБК, по данным его экспертов, причиной сокращения стало уменьшение числа боеголовок у России и США, на долю которых приходится примерно 93% мирового ядерного арсенала.

Общее число ядерных боеприпасов, имевшихся к началу 2017 года в распоряжении России, оценивается SIPRI в 7 тыс. единиц (годом ранее было 7290). При этом на боевом дежурстве из них стоят только 1950 зарядов, установленных на баллистических ракетах (1750) и хранящихся на базах стратегической бомбардировочной авиации (200). Остальные 5050 ядерных зарядов либо выведены в резерв, либо ждут демонтажа.

В США на боевом дежурстве, по данным SIPRI, стоят сейчас 1800 ядерных боеприпасов (годом ранее было 1930) — 1350 боеголовок на баллистических ракетах, 300 зарядов на базах стратегической авиации и 150 тактических ядерных бомб, размещенных на базах США в Европе. Общее число ядерных боеприпасов США оценивается экспертами SIPRI в 6800 единиц (годом ранее 7000).

Остальные члены ядерного клуба, по данным SIPRI, за минувший год либо сохранили свои ядерные арсеналы на прежнем уровне, либо даже нарастили их. Например, в распоряжении Великобритании, как и год назад, имеется 215 ядерных боезарядов (120 на боевом дежурстве и 95 на складах), а у Франции — 300 (280 и 20 соответственно). У Израиля, который официально наличие у него ядерного оружия не признает, по данным SIPRI, имеется 80 боезарядов, в том числе 50 боеголовок для баллистических ракет среднего радиуса действия Jericho II, но сколько из них стоят на боевом дежурстве, экспертам неизвестно.

Китай, по данным SIPRI, за год увеличил число своих ядерных боеприпасов с 260 до 270 единиц. Индия к началу 2017 года имела 120–130 ядерных зарядов (годом ранее 100–120), Пакистан — 130–140 (было 110–130).

Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/03/07/2017/595a15a39a794755603341a9?from=newsfeed

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43

ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник

В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
УБРиР
29.06.2017 12:43

УБРиР включил лизинг в программу кредитования МСБ

Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
УБРиР
26.06.2017 15:45

УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ФНС прокомментировала сообщения о получении права блокировать анонимайзеры
На базе «Союзмультфильма» создадут анимационный технопарк
СМИ сообщили о темах переговоров Путина и Трампа на саммите G20
Власти Москвы не исключили, что жителей пятиэтажек будут переселять в панельные дома
Песков: Кремль теряет терпение в вопросе о закрытии резиденций в США
В арсеналах ядерных держав осталось меньше 15 тысяч боеголовок
Роскомнадзор перекрыл себе возможность блокировать Google за ссылки на онлайн-казино
Литва обвинила еще двоих россиян по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе
Ткачев: Вино поможет демографическому росту
Рогозин: Россия готова создать 100-тонную баллистическую ракету
Игорь Албин: Роналду не хотел играть на нашем газоне - и не попал в финал
Кто обитает в Мариинском дворце
Они сразятся за Родину
«У России в Сирии коготок увяз»
Власти ищут, куда послать оппозиционеров
Деньги на партию взяткой не считаются
Тюрьма для Кунгурова - выборы для «Гавани»
Итог «Интервью с Путиным»: Там не было кур
Главное о «прямой линии» с Владимиром Путиным
Депутатов насильно пересадят на Uber
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Самолёты-шпионы США восемь раз за неделю подлетали к российским границам

Германия выиграла Кубок конфедераций

Роналдо вынес кубок конфедераций на церемонии закрытия в Петербурге

Новости компаний
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
УБРиР
29.06.2017 12:43
УБРиР включил лизинг в программу кредитования МСБ
Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
УБРиР
26.06.2017 15:45
УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
www.are.fi
19.06.2017 17:14
Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»
После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
maximumtest.ru
13.06.2017 10:00
Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора
18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим банком для корпоративных клиентов
В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.
ГК «Эталон»
02.06.2017 17:00
Группа «Эталон» - активный участник ПМЭФ-2017
Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», в Московском регионе - брендом «Эталон-Инвест», является активным участником Петербургского Международного Экономического Форума.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
ЖК «Образцовый квартал»
19.05.2017 17:10
«Образцовый квартал» предлагает весенние цены в готовых домах
В ЖК «Образцовый квартал» до конца мая на любую квартиру предоставляется скидка 200 000 рублей. Жилой комплекс был введён в эксплуатацию в октябре 2016 года.
Normann
18.05.2017 17:35
Город выполнил обещания, данные «Норманну»
Губернатор Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко подписал постановление Правительства Петербурга, регламентирующее последовательность действий по выкупу земельных участков по адресу Приморский район, 2я Семеновская улица, участок 1 в собственность
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.