Роскомнадзор перекрыл себе возможность блокировать Google за ссылки на онлайн-казино

Консолидированный приказ четырех ведомств — МВД, Роспотребнадзора, ФНС и Роскомнадзора — позволил создать реестр запрещенных сайтов, в который никогда не попадут «Яндекс» или Google. Документ, который еще месяц назад подготовили чиновники, одобрен 27 июня и опубликован на официальном портале опубликования правовой информации.

Критерии, по которым в реестр доменных имен, указателей страниц в Интернете, сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено, одобрены Минюстом.

В список однозначно попадут ресурсы, распространяющие контент с детской порнографией, пропагандой наркотиков и суицидов, а также вовлекающие в азартные игры в Интернете. Однако в самом начале авторы оговариваются, что критерии не касаются «информации, являющейся результатом поисковых запросов в поисковых запросах, формирующихся автоматически в результате поисковых запросов пользователей». То есть результат поиска, сформированный автоматической системой поисковика, не будет считаться злонамеренным привлечением пользователя к незаконному контенту. Даже в том случае, если в нём будут противоречащие закону фразы.

Фактически приказ выводит из под удара поисковики. Заметим, это произошло через пять дней после ЧП с ограничением доступа к заглавной странице Google. 22 июня Роскомнадзор потребовал операторов о таком шаге якобы из-за «редиректа на сайт букмекерской компании». Через три часа адрес в списке запрещенных страниц остался только адрес www.google.ru с уточнением «доступ не ограничивается», но, как говорится, осадок остался.