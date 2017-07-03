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03.07.2017 13:13

Трое россиян были спасены после крушения вертолета в Турции

Представитель департамента лесного хозяйства турецкой провинции Измир Таджеттин Джошкун днем 3 июля заявил, что трех россиян — членов экипажа пожарного вертолета спасли после крушения воздушного судна при тушении лесных пожаров, передает РИА Новости.

«Пожарный вертолет, на борту которого находился экипаж из трех граждан России и двух граждан Турции, упал в водохранилище Тахталы при попытке набора воды и затонул», — сообщил он. Это случилось утром 3 июля. Ранее сообщалось, что вертолет сел на воду.

По словам Джошкуна, второй вертолет отправился ему на помощь. Все пять членов потерпевшего крушение вертолета были спасены.

«Трое граждане России были доставлены в больницу, однако врачи не обнаружили у них никаких травм», — добавил чиновник.

Источник: «Газета.Ru»


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