Литва обвинила еще двоих россиян по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе

Генпрокуратура Литвы 3 июля передала окружному суду Вильнюса дела еще двух россиян, которых обвиняют в «преступлениях против человечности и военных преступлениях» по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, во время которых жертвами столкновений у телебашни стали 14 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Граждан России обвиняют по нескольким статьям УК Литвы, но имена и фамилии не называют. По данным прокуратуры, с 2010 года действует правовая возможность проводить досудебные расследования в отношении преступлений против человечности и военных преступлений без присутствия обвиняемых.

По данным литовской Генпрокуратуры, при штурме советскими десантниками телебашни в Вильнюсе 13 января погибли 14 мирных жителей, 800 человек пострадали.

Слушания по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве начались в январе 2016 года. По делу о событиях в Вильнюсе проходят 23 подозреваемых: 21 гражданин России и двое граждан Белоруссии.

В октябре 2016 года Вильнюсский окружной суд решил допросить бывшего президента СССР Михаила Горбачева как свидетеля по делу. По данным властей Литвы, Горбачев отдал приказ о стрелять по людям, однако сам он это отрицал. 19 января 2017 года Горбачеву доставили повестку по этому делу. Экс-президент СССР заявил, что ему «нечего добавить» к тому, что он ранее говорил по данному вопросу. Он добавил, что «ни в каком варианте» не собирается участвовать в судебном процессе в Вильнюсе.

В марте 2014 года вильнюсский суд арестовал на два месяца жителя Калининграда, россиянина Юрия Меля по обвинению в участии в штурме телебашни. Литовская Генпрокуратура просила арестовать его на три месяца. По данным литовского издания Delfi, на которое ссылается РБК, Мель признался в своем участии в событиях 1991 года. В те годы он служил в Северном городке. По словам мужчины, 13 января он находился у телебашни и выстрелил из танка три раза, но выстрелы были холостые.