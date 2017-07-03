Следком встретится с Марадоной из-за трепетности петербургской журналистки

Бывший аргентинский спортсмен Диего Марадона попал в центр скандала в Петербурге из-за интервью. Правда, сама звезда мирового спорта пока об этом не знает.

Утро 3 июля в отеле W St. Petersburg началось тревожно. Как сообщает ресурс Mash, на ресепшен около 4 утра появилась девушка, которая сообщила, что она журналистка и подверглась сексуальному нападению в номере Марадоны. Якобы, придя на интервью, она получила предложение за 500 евро вступить с футболистом в сексуальную связь. По просьбе дамы персонал отеля вызвал правоохранительные органы.

Однако после доставления в один из отделов полиции Адмиралтейского района девушка сменила позицию и сообщила, что на самом деле было только предложение, без применения насилия. Свои действия сотрудница прессы объяснила испугом. Имея на руках отказной материал, сотрудники отдела направили его в районный следственный отдел ГСУ СК РФ по Петербургу, так как сексуальные преступления относятся к зоне ответственности Следкома. Направили с сочувствием. Помимо стандартного опроса заявительницы, силовикам для вынесения решения предстоит опросить самого «обвиненного», который сейчас отсыпается в гостинице. И им, как говорят знающие люди, не очень удобно это делать, но процедура есть процедура.

Отметим, что бывший футболист прибыл в Россию в рамках движения «Россия любит футбол». Спортсмен посетил Москву и Санкт-Петербург. 56-летний аргентинец также побывал на финальном матче Кубка конфедераций Германия–Чили в Северной столице, завершившемся победой немцев. Марадона уже успел заявить, что является поклонником президента Путина и думает о том, чтобы получить паспорт гражданина РФ.