Врач Максимилиановской больницы приговорен к реальному сроку за прием благотворительной помощи

В Петербурге к реальному сроку за превышение должностных полномочий приговорен врач-гериатр Максимилиановской больницы. Олег Кочетков принимал пожертвования от родственников престарелых пациентов.

Как сообщил 3 июля Санкт-Петербургский городской суд, заведующий отделением сестринского ухода 28-й больницы Кочетков признан виновным в том, что брал денежные средства от граждан, которые желали продлить сроки пребывания своих близких на отделениях сестринского ухода.

«Общая сумма полученных Кочетковым средств составила более 850 тысяч рублей», – уточнили в горсуде.

Изначально Следственный комитет обвинял врача в получении взяток (статья 290 УК). В его кабинете была установлена скрытая видеоаппаратура. Она фиксировала прием Кочетковым наличности.

В прениях прокурор просил переквалифицировать преступления на превышение полномочий (статья 286 УК). В своих показаниях Кочетков подтвердил, что брал деньги, однако вся сумма являлась благотворительной помощью отделениям сестринского ухода, где находились престарелые и немощные пациенты. Превышение полномочий заключалось в том, что Кочетков не вносил средства на счет больницы, а тратил их непосредственно на нужды отделения, явно страдавшего от недофинансирования, и пациентов. По словам подсудимого, он неоднократно обращался к главврачу Максимилиановской о необходимости закупок необходимых для работы вещей и материалов, но должной реакции не дожидался.

Персонал больницы тоже был допрошен. Некоторые сотрудники показали, что Кочетков покупал моющие средства для отделения за личные средства или выдавал деньги подчиненным для приобретения имущества, необходимого персоналу и пациентам.

Вносимые жертвователями суммы были ниже расценок на платные услуги. Некоторые из них сами обращались к Кочеткову за советом – как продлить пребывание их престарелых родственников на отделении сестринского ухода с меньшими потерями. Врач предлагал схему благотворительной помощи.

Октябрьский райсуд признал Кочеткова виновным в превышении полномочий и приговорил его к 1 году 3 месяцам колонии-поселения. Он находился под домашним арестом с марта 2016-го, этот срок зачтен в приговор, врач считается отбывшим наказание.