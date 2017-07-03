Ткачев: Вино поможет демографическому росту

Глава Минсельхоза России Александр Ткачев заявил, что увеличение потребления вина в России может положительно сказаться на демографической ситуации в стране. Об этом он сообщил 3 июля в интервью телеканалу НТВ.

«Мы — страна, пьющая крепкие алкогольные напитки — водку, самогон и так далее. Это все забирает здоровье, жизни людей, а употребление вина изменит ситуацию и демографическую», — сказал Ткачев.

Он также добавил, что в европейских странах реклама вина разрешена на телевидении, и подчеркнул, что подобные действия не влияют на здоровье жителей.

Что касается цен на продовольствие, то, по словам Ткачёва, скачков, за исключением традиционных сезонных повышений, не прогнозируется. К осени, когда рынок насытится отечественными продуктами, можно, по его мнению, и вовсе ожидать ценового падения.