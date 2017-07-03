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03.07.2017 12:28

Штраф за репост фотографии Милонова обжаловали в Страсбургском суде

В Европейский суд по правам человека подал жалобу член федерального совета общественно-сетевого движения Михаила Ходорковского «Открытая Россия», сторонник «Солидарности» Дмитрий Семенов из Чувашии. Он указал на нарушение его свободы выражения мнений и свободы собраний и объединений (статьи 10 и 11 Европейской конвенции по правам человека). Обращение в ЕСПЧ подготовил юрист международной правозащитной группы «Агора» Алексей Глухов, сообщает 3 июля РБК.

9 ноября 2016 года Семенова вызвали в полицию и взяли у него объяснения в связи с двумя постами о Милонове от 2013 года в социальной сети «ВКонтакте». Оба поста сопровождались фотографиями депутата Госдумы, на втором снимке он был запечатлен в футболке с надписью, похожей на экстремистскую, в которой говорилось о православии и смерти, в руках у него было оружие.

На Леонова составили два протокола об административном правонарушении по статье «Массовое распространение экстремистских материалов» (ст. 20.29 Кодекса об административных правонарушениях). 16 ноября Цивильский районный суд Чувашской Республики рассмотрел оба дела и по каждому из них назначил штраф в размере 1 тыс. руб. Суд указал, что лозунг на футболке признан разжигающим межрелигиозную рознь и внесен в федеральный список экстремистских материалов под номером 865. Апелляционные жалобы на эти решения были отклонены.

Защита Семенова настаивала, что «спорное словосочетание использовалось не в качестве лозунга, а в качестве описания события с участием Виталия Милонова». Кроме того, юрист Глухов указывал, что с момента публикации записей прошло несколько лет и срок давности привлечения к ответственности уже истек.

13 февраля Семенова вновь вызвали в полицию. В материалах нового дела была распечатка его поста от 27 декабря: «Если помните, на члена совета «Открытой России» были заведены дела за репост в соцсети «ВКонтакте» фотографий депутата Госдумы Виталия Милонова в футболке с (той же самой. – Прим. ред.) надписью <...>. Так вот, Верховный суд Чувашии оставил в силе решение Цивильского районного суда».

16 марта Ленинский суд Чебоксар оштрафовал Семенова на 3 тыс. руб., хотя защита представила заключение лингвистической экспертизы, согласно которому «спорное словосочетание используется не как лозунг, а как описание одежды». Также Глухов подчеркивал, что распространение информации о предыдущем суде «не может караться в демократическом государстве и является вторжением в свободу выражения мнений».

В своей жалобе Семенов отмечает, что был оштрафован за выражение своего мнения, а административное наказание налагает на него запрет избираться и быть организатором публичных акций. «Спорное словосочетание является историческим. Девиз <...> на греческом языке начертан с 1970-х годов и по настоящее время на черном знамени афонского монастыря Эсфигмен, мятежная братия которого отказалась поминать правящего архиерея Святой Горы — Константинопольского патриарха в знак протеста против богословского диалога с Римско-католической церковью и иных экуменических контактов последнего. Девиз над Эсфигменом представляет собой перефразировку национального девиза Греции Ελευθερία ή θά θάνατος! («Свобода или смерть!»), возникшего во время Греческой войны за независимость от Османской империи в 1821—1829 годах», — указано в жалобе.

Глухов подчеркивает, что это словосочетание активно использовал Виталий Милонов, но он к ответственности не привлекался. «Таким образом, национальные власти, заявляя о запрете по признаку экстремизма словосочетания «Православие или смерть», занимаются выборочным преследованием непровластных активистов, одновременно оставляя возможность свободному размещению в сети Интернет данного словосочетания. Заявитель утверждает, что вне экстремистского, насильственного контекста спорное словосочетание не может быть наказуемо», — отмечается в обращении в Страсбург. Глухов пишет, что лозунг упоминался и на сайте прокуратуры.

Источник: РБК


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23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
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