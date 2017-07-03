ВЦИОМ: Россияне поверили гаишникам

Жители России больше не считают ГИБДД самым коррумпированным ведомством. Уступив пальму первенства по взяткам медикам, гаишники значительно улучшили свой имидж в глазах сограждан. Впрочем, так в большинстве своем заявили те, кто за последние пару лет с автоинспекторами не общался вообще.

Результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения опубликованы к 3 июля, когда сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения отмечают свой профессиональный праздник. Опрос показал, что уровень доверия водителей достиг 52 процентов.

Любопытно, что в обеих столицах больше тех, кто полностью полагается на сотрудников ведомства: жители Петербурга и Москвы лишь немного уступили в доверчивости селянам. При этом в городах-миллионниках и в небольших населённых пунктах люди настроены более критично. Однако общее доверие, по данным социологов, колеблется незначительно.

Положительных сдвигов в работе ГИБДД не заметил 41 процент опрошенных россиян.

Личное общение с гаишниками ненамного навредило доверию к инспекции в целом. Если учитывать только тех, кто встречал на дороге гаишников, то всё те же 52 процента заявили, что вполне могут положиться на сотрудников ведомства, а 45 процентов респондентов в доверии отказали. Другое дело, что, согласно данным социологов, за последние два года многим участникам опроса общаться с автоинспекторами не довелось вообще.

Что касается обязанностей ГИБДД, то 57 процентов сограждан довольны тем, как инспекция следит за безопасностью дорожного движения. Из тех, кому довелось лично пообщаться с инспекторами, их компетентность высоко оценили 60 процентов опрошенных. Больше всего положительных отзывов структура удостоилась от граждан в возрасте 25-34 лет.

Как отметили социологи, сотрудники ГИБДД в основном ушли «из-под кустов» и становятся нейтральной стороной в отношениях автомобилистов с законом. По оценкам россиян, за десять лет коррумпированность инспекции упала на десять процентов: с 33 процентов в 2007 году до 23 процентов в 2017 году. Сейчас самыми нечистыми на руку соотечественники считают врачей.