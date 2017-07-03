Для клиентов «Строительного треста» ставки по ипотеке снижены до 9,75%

«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 9,75% годовых.

Согласно условиям «РоссельхозБанка», ставка 9,75% действует при условии, что сумма кредита составляет 3 млн рублей и более. В случае, если сумма кредита меньше 3 млн рублей, ставка возрастает до 10% годовых. Кредит может быть выдан на срок от 1 года до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости недвижимости. Данные условия действуют при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика.

Преимущество программы кредитования банка «РоссельхозБанк» состоит в том, что в качестве созаемщиков по кредиту могут выступать физические лица в количестве до 3-х человек, в том числе не состоящие в родственной связи с заемщиком.

В настоящее время «РоссельхозБанком» аккредитованы следующие строящиеся объекты компании «Строительный трест»: ЖК OSTROV на Петровском острове, ЖК «Капитал» (5 и 7-21 лоты) в Кудрово, ЖК NEWПИТЕР (5 лот) в пос. Новоселье, ЖК «Пляж» в Сестрорецке.

Справка о компании АО «Строительный трест»

