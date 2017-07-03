Серийного педофила из Челябинска осудили на 23 года

Районный суд в Челябинске вынес приговор 37-летнему местному жителю Вадиму Есипову за изнасилование и покушение на изнасилование женщин и детей, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области.

Ему назначено наказание в виде 23 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в сумме 150 тыс. рублей, говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, летом прошлого года обвиняемый изнасиловал семилетнюю девочку. Он надругался над девочкой в вечернее время на участке местности, расположенном недалеко от пересечения центральных улиц города.

Также Есипову предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности еще семерых потерпевших, а всего он обвиняется в совершении 22 преступных эпизодов. Преступления были совершены в период 2014 – 2016 годов. Среди изнасилованных были также взрослые женщины.

Суд признал его виновным по семи статьям УК РФ.