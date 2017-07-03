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03.07.2017 12:04

Рогозин: Россия готова создать 100-тонную баллистическую ракету

Вице-президент России Дмитрий Рогозин заявил, что российская промышленность готова к созданию 100-тонной тяжелой баллистической ракеты в случае принятия и включения такого решения в государственную программу вооружений на 2018-2025 годы, передает 3 июля РИА Новости.

Также Рогозин отметил, что Россия готова к созданию боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин».

Отмечается, что советский БЖРК с ракетой «Молодец» был снят с вооружения в 2005 году в связи с положениями договора СНВ-2. Новый договор СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов.

Новый БЖРК будет значительно превосходить советского предшественника по точности, дальности полета ракет и другим характеристикам.

В ноябре прошлого года в России прошли первые успешные бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) для перспективного боевого железнодорожного комплекса «Баргузин».

Источник: «Газета.Ru»


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