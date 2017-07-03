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03.07.2017 11:57

Президент Южной Кореи дал КНДР "последнюю возможность"

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече с бывшим президентом США Бараком Обамой заявил, что у КНДР остался последний шанс вступить в диалог с другими странами мира. Об этом сообщает Reuters 3 июля.

«Президент Мун рассказал, что он разговаривал с Дональдом Трампом насчет использования санкций и давления для того, чтобы разрешить северокорейскую ракетную и ядерную проблему, — сообщил пресс-секретарь южнокорейского лидера Юн Чан Ён. — Речь шла также о том, что параллельно необходимо вести диалог. Это последняя возможность для Северной Кореи начать переговоры».

Обстановка на Корейском полуострове остается напряженной после того, как Пхеньян успешно завершил испытания баллистических ракет 12 февраля 2017 года. Это уже не первый случай демонстрации силы со стороны КНДР. В 2016-м Северная Корея запустила более 20 ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН.

Источник: "Медуза"


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