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13:24 03.07.2017
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Следком встретится с Марадоной из-за трепетности петербургской журналистки
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12:20
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11:50
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03.07.2017 11:35

Алиментщиков лишают прав для стимуляции возмещения долгов

Судебные приставы Санкт-Петербурга за пять месяцев 2017 года ограничили в пользовании водительским удостоверением более 3 тысяч должников, большинство из которых – неплательщики алиментов, сообщает 3 июля пресс-служба УФССП по Санкт-Петербургу.

Отлученные от руля нерадивые родители сразу вспоминают про свои обязанности и находят деньги. За указанный период таким образом приставам удалось взыскать порядка шести миллионов рублей.

Подробнее на «Водителе Петербурга».


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SPOT
22.05.2017 14:05
Четвертый сервис по замене масла открывает свои двери для автолюбителей
Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
«Строительный трест»
04.05.2017 17:25
Для клиентов «Строительного треста» ипотека в рублях снижена до 10,25%
«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 10,25% годовых.
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28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40
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«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00
АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой
Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
www.piterlada.ru
27.06.2016 09:00
Питер-Лада победила в профессиональном рейтинге Дилер Года
АВТОСТАТ, Automarketolog.ru при поддержке Avito.ru подвело итоги работы дилеров по всей России по итогам работы в 2015 году. В массовом сегменте в Петербурге всех обошел бренд LADA, который представляет АО «Питер-Лада», базовый центр концерна на Северо-Западе.
Футбол в Янила Кантри
08.06.2016 16:43
Футбол, тест-драйв и шашлык: ярмарка в Янила Кантри стала центром местной жизни
На традиционной фермерской ярмарке, которую 5 июня провел в голландском квартале Янила Кантри Ленстройтрест, гости участвовали в тест-драйве автомобилей KIA и LADA, играли в футбол и угощались «янинским» шашлыком, приготовленным по особой рецептуре
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25.04.2016 15:32
Оформление электронных ПТС самоходных машин
Удостоверяющий центр ООО «Электронный экспресс» (УЦ ГАРАНТ), крупнейший УЦ РФ, входящий в состав компании «Гарант», предлагает выгодные условия приобретения электронно-цифровой подписи для организации работ по оформлению электронных ПТС
17.04.2016 14:28
«Касторама» и «Максидом» отдают предпочтение «ГрузовичкоФ»
Представители перевозчика объявили о начале работы в пермской «Кастораме» с 27 апреля и открытии доставки из «Максидома» с середины месяца.
Аркан
05.10.2015 10:32
Аркан предотвратил угон «2 в 1»
Ночью 01 октября на улице Ушинского, злоумышленники попытались угнать сразу два автомобиля
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