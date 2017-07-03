Алиментщиков лишают прав для стимуляции возмещения долгов

Судебные приставы Санкт-Петербурга за пять месяцев 2017 года ограничили в пользовании водительским удостоверением более 3 тысяч должников, большинство из которых – неплательщики алиментов, сообщает 3 июля пресс-служба УФССП по Санкт-Петербургу.

Отлученные от руля нерадивые родители сразу вспоминают про свои обязанности и находят деньги. За указанный период таким образом приставам удалось взыскать порядка шести миллионов рублей.

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