Число жертв на озере в Челябинской области выросло до шести человек

Число жертв на озере Максимка в Челябинской области выросло до шести человек. Об этом ТАСС 3 июля сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«По нашим данным, шестеро утонувших и одного еще ищут», — заявил собеседник агентства. Ранее было известно о четырех погибших, в их число входили двое детей.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, тела шестерых погибших уже подняты на поверхность.

Трагедия произошла вечером 2 июля на озере Максимка возле села Чесма Челябинской области. По предварительным данным, алюминиевая лодка, на борту которой находились трое мужчин, 10-летняя девочка и трое мальчиков двух, восьми и 15 лет, перевернулась из-за перегруза во время прогулки на озере. На помощь к утопающим с берега бросились двое мужчин, однако они также погибли. По данным регионального управления МЧС, водоем не был предназначен «ни для купания, ни для катания на лодках».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).