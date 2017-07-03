Игорь Албин: Роналду не хотел играть на нашем газоне - и не попал в финал

Сдать помещения под офисы, управлять всеми системами с планшета, снова сделать выкатное поле по-настоящему выкатным – вице-губернатор Игорь Албин буквально за пятнадцать минут до церемонии закрытия Кубка конфедераций рассказал «Фонтанке», что можно сделать с главным стадионом страны за год, оставшийся до чемпионата мира.

Следить за работами на «Санкт-Петербург – Арене» Игорю Албину придется и дальше – до полуфинала чемпионата мира по футболу. Только теперь его задача не достроить стадион, а сохранить то, что уже построено. В конце июля выкатное поле, возможно, снова сможет выкатиться на свежий воздух – оказывается, парализовавший поле медиацентр можно перенести. А вот процедура передачи стадиона «Зениту» может затянуться до конца 2017 года.

– Вы довольно долго на стадионе практически живете. Когда наступает тот час N, когда вы можете сказать: «Я свободен, стадион – больше не моя проблема»?

– Я живу на стадионе по поручению нашего губернатора. А он недвусмысленно дал мне понять, что стадион – сфера моей ответственности до завершения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Я буду стадионом заниматься до полуфинала, который пройдет на нашем стадионе.

Конечно, стадион уже не требует столько внимания, как раньше. Строительные работы и пусконаладка завершены, и мы принимаем сложнейшее и очень важное мероприятие международного уровня как главная площадка России в рамках Кубка конфедераций. И я могу сказать, что сегодня стадион – культурно-спортивный комплекс – живет уже своей жизнью. 1 июля был интересный момент. Поскольку прогноз синоптиков был неблагоприятный, по требованию чиновников Всемирной федерации футбольных ассоциаций мы закрывали раздвижную кровлю. Это совпало с репетицией церемонии закрытия. В проектном расчетном времени вся процедура закрывания кровли должна занимать 20 минут. Мы в них уложились. Я очень надеюсь, что к чемпионату мира по футболу управлять нашим стадионом можно будет с обычного планшета: выкатным полем, раздвижной кровлей, подачей тепла, дымоудалением, вентиляцией, холодом и так далее.

– Что происходит с передачей стадиона клубу «Зенит»?

– Есть дорожная карта, которую подготовили мои коллеги из блока имущественных отношений совместно с футбольным клубом «Зенит». Это концессия, работа над которой ведется сегодня органами власти Петербурга и клубом. Есть, правда, некоторые обстоятельства. Пока мы готовились к передаче стадиона клубу «Зенит», мы вступили в режим наследования объектов временной инфраструктуры и периметра безопасности.

У нас появились новые здания, сооружения, удаленный пункт досмотра грузового транспорта, павильоны зоны контроля доступа, масса дополнительных систем, видеокамеры – все это тоже необходимо принимать эксплуатирующей организации. И не только принимать. Все это необходимо законсервировать и сохранить к чемпионату мира по футболу. Поэтому, если футбольный клуб «Зенит» примет стадион, работы у него прибавится по сравнению с первоначальным сценарием.

– Что значит «консервация»? Все эти дополнительные сооружения не будут использоваться в течение года, даже если «Зенит» будет играть на новом стадионе?

– Их необходимо сохранить. Мы приняли решение, чтобы сэкономить средства федерального бюджета, не демонтировать временную инфраструктуру. Это означает, что ей нужна консервация.

– Значит ли это, что тот самый «лагерь» для прессы, который мешает полю выкатываться на его законное место снаружи стадиона, тоже будет законсервирован, и в течение года поле не сможет попасть на свежий воздух?

– Буквально сегодня после совещания штаба главного операционного центра во главе с вице-премьером Виталием Леонтьевичем Мутко мы прошли по предполагаемым местам расположения медиацентра и компаундов. И у нас есть решение. С учетом того, что газон – это натуральная трава, он должен находиться на внешнем периметре стадиона. И мы убеждаем наших коллег из Всемирной федерации футбольных ассоциаций и Минспорта в том, что необходимо демонтировать временную инфраструктуру на внешней плите выкатного поля, чтобы переместить поле на межматчевый период за пределы чаши стадиона. Это поможет нам обслуживать тот самый газон, который принес нам так много неприятных сюрпризов.

– А они сопротивляются? Что такого страшного в том, чтобы демонтировать, а потом заново собрать пресс-центр?

– Дело в том, что в нем используются очень сложные технологии телетрансляции – это силовые кабели, триаксиальный кабель, надо учитывать сопротивление материала, чистоту и силу сигнала. Нам необходимо провести соответствующие расчеты, чтобы это не повредило качеству картинки во время трансляции в рамках чемпионата мира по футболу. Поэтому мы обсуждаем эту проблему совместно с телевизионщиками-технарями. Технически перенести компаунд и медиацентр не сложно.

– Есть куда перенести?

– Да. Это часть парковок для автомобильного транспорта, в том числе часть стационарных двухуровневых парковок в зоне тяготения к чаше стадиона.

– А насколько меньше тогда станет парковок и не повредит ли это автовладельцам, которые будут приезжать на стадион?

– Это буквально одна парковка. Не более 200 мест будет занято.

– Но пока это решение не принято?

– Оно в стадии обсуждения. Заказчиком по временной инфраструктуре и инвестором выступает «Арена 2018» – автономная некоммерческая организация, созданная специально для проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Нам предстоит представить исполнительную документацию, отчитаться по ранее выплаченным авансам, и эта работа будет продолжаться до конца июля этого года. И до конца июля мы должны принять решение о перемещении медиацентра и компаунда.

– Вы сказали «если клуб примет стадион». А что, может не принять?

– Я думаю, что такой вариант сегодня исключен, поскольку есть позиция Алексея Борисовича Миллера. Он недвусмысленно дал понять, что ФК «Зенит» заинтересован в играх нового футбольного сезона на двух площадках – стадионе «Петровский» и стадионе «Санкт-Петербург – Арена».

– То есть этим летом какие-то игры здесь могут быть?

– Это уже вопрос к организаторам этих игр, к клубу «Зенит» и Российскому футбольному союзу.

– Если «Зенит» все-таки стадион примет, окупится ли когда-нибудь сооружение такого уровня?

– Те модели, которые мы просчитывали, предусматривают проведение спортивных и неспортивных мероприятий, использование прилегающих территорий, Яхтенного моста, ресторанной зоны, офисной зоны. Это позволит максимально приблизить балансы стадиона к окупаемости. Мы считаем, что есть все необходимые и достаточные условия для того, чтобы стадион стал окупаемым. Может быть, не в один год. Но во вполне недалекой перспективе.

– А что именно можно делать?

– Давайте пофантазируем. Первая модель, которая сегодня рассчитывается, это концертные программы. Надо понимать, что исполнители, которых мы вовлекаем в эту работу, должны собирать полные трибуны. По концертам стадион – или многофункциональный культурно-спортивный центр – может принимать до 80 тысяч зрителей. Дальше – спортивные мероприятия, в первую очередь спортивные матчи. Это 68 тысяч зрителей при полной загрузке. Можно проводить хоккейные матчи и даже временно установить плавательный бассейн. 20-я отметка – то место, где располагаются ложи, – в принципе, это неплохие офисные помещения. 42-я отметка, самая высокая из доступных для зрителей, – это ресторанная зона. А если еще придумать контент, благодаря которому китайские туристы окажутся на Крестовском острове и захотят посмотреть стадион, Западный скоростной диаметр, «Лахта-центр», Финский залив – это тоже повысит привлекательность объекта. Плюс – сопутствующие услуги в Приморском парке Победы и в парке 300-летия Петербурга. Тем более что эти два парка соединены Яхтенным мостом. На мой взгляд, с точки зрения рекреации и развития общественных пространств – это одна из будущих культовых точек Петербурга. Это Петербург XXI века.

– А кто мог бы стать арендатором офисных помещений на 20-й отметке?

– Это работа для профессиональной команды, маркетологов, предпринимателей.

– Получается, арендаторы каждый раз будут через рамки и досмотр проходить на свои рабочие места?

– Логистика и навигация на стадионе построены очень разумно. Можно обеспечить проход отдельно на 20-ю отметку. Или отдельный проход на 42-ю отметку в ресторанную зону. После ввода в эксплуатацию станций метро «Новокрестовская» и «Беговая» сильно улучшатся логистические возможности стадиона. Мы сегодня ожидаем, что после окончания финального матча Кубка конфедераций через Яхтенный мост в сторону улицы Савушкина пройдет порядка 23-25 тысяч человек. Кроме того, работает станция метро «Крестовский остров», шаттлы. А станция метро «Новокрестовская» добавит еще 40 тысяч пассажиров на вход. Обратите внимание, как будет осуществляться выгрузка стадиона – все болельщики покидают чашу стадиона за 20 минут.

– Возможна ли передача клубу «Зенит» не только стадиона, но и Яхтенного моста и части парка?

– Я не веду переговоров по поводу подготовки концессионного соглашения. За это отвечает имущественный блок Смольного. Моя задача – построить, ввести в эксплуатацию, провести мероприятия и передать на консервацию.

– Во время матчей Кубка конфедераций была непонятная ситуация с газоном: некоторые чиновники ФИФА хвалили его, а потом пришел Криштиану Роналду и обругал. Вам не хотелось просто взять кусок газона, прийти к нему и сказать: «Криштиану, нормальный же газон, что ты несешь?»

– Роналду не хотел играть на нашем газоне, и он не будет играть в финальном матче. Все логично. Что касается качества газона – да, есть к нему нарекания, это относительно молодой газон. И мы понимаем, что сегодня эта опция находится в зоне риска. Именно поэтому мы отрабатываем вариант, связанный с перемещением выкатного поля из чаши стадиона на внешний периметр. Выкатное поле – это то, чем придется заниматься серьезно.

– Между играми какие-то реанимационные мероприятия приходилось проводить с газоном?

– Конечно. За газоном ухаживали основательно: осуществляли полив, внесение удобрений, прошивали элементами, подсеивали. Есть проблема, связанная с тем, что южная сторона выкатного поля по-прежнему недостаточно освещена натуральным светом. И все мероприятия по инсоляции недостаточны. Поэтому так важно вывести газон на внешний периметр. Также напомню, что установка рулонного газона – это не что-то из ряда вот выходящее. Этим занимается большинство стадионов в мире и в России. Непрошитый газон в состоянии принять два футбольных матча. А прошитый – гораздо больше. На чемпионате мира газону предстоит принять 8 матчей. А это означает, что качество корневой системы и травы должно быть совершенно иным. Но агрономы футбольного клуба «Зенит» и агрономы компании «Бомард», комитет по строительству, персонально Алексей Александрович Золотов (начальник аппарата вице-губернатора Игоря Албина. – Прим. ред.) сделали за три недели невозможное – они создали новый газон на выкатном поле.

– Что будет с этим газоном, который фактически отработал свое?

– Есть разные варианты. Один из них – это демонтаж. А второй – санация газона и дальнейшая с ним работа на внешнем периметре. Можно подсеять многолетнюю траву. Многое зависит от климатических условий. Почему не удалось сохранить газон, который выглядел вполне прилично в 2016 году? Основных причин три. Первая – отсутствие опыта в эксплуатации выкатных полей в России. Вторая проблема – затянувшаяся зима. А температура грунта должна быть не менее 12 градусов по Цельсию, только тогда трава начинает прорастать и формируется нормальная корневая система. У нас такого тепла на было практически до начала июня. Обильные осадки и дефицит солнечного света тоже повлияли.

– Все-таки, когда должно быть принято решение о передаче стадиона «Зениту»?

– По дорожной карте – в августе. Но я считаю, что сроки сильно сокращены, скорее всего, это будет конец года. Потому что процедуры, которые регулируются действующим законодательством, ни сдвинуть, ни сократить невозможно.

– Любимое развлечение болельщиков – найти место на стадионе, где с потолка что-то капает, и запостить фото протечки в соцсетях. Почему до сих пор у них есть такая возможность?

– Я обнаружил целых три таких фотографии, причем они массово тиражировались. И у меня это вызывает недоумение. Объект площадью в 285 тысяч квадратных метров, который вмещает более 50 тысяч зрителей, 127 инженерных систем, 1200 туалетов. Где-то одна капля протекла. Кстати, по поводу несуразных кабелей, которые тоже любят фотографировать – это не что иное, как требование по адаптации стадиона. Они временно смонтированы и будут демонтированы после чемпионата мира по футболу.

– В чем будет заключаться ваша работа на стадионе до чемпионата мира?

– Она будет включать три основных этапа: консервацию временной инфраструктуры, эксплуатацию стадиона и адаптацию и подготовку к чемпионату мира по футболу. И все это на фоне того, что стадион необходимо наполнить контентом, чтобы он до чемпионата мира не стоял памятником, а работал и приносил радость жителям Петербурга.

– То есть даже после передачи его «Зениту», вы будете за стадионом присматривать?

– Дело в том, что ответственность за все мероприятия чемпионата мира по футболу – это ответственность не футбольного клуба «Зенит», а правительства Санкт-Петербурга и Российской Федерации.

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»