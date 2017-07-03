Матвиенко заявила о нехватке женщин "на уровне принятия решений"

В России не хватает женщин, занимающих посты во власти на «уровне принятия решений». Об этом 3 июля на ​первом конгрессе женщин стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС в Новосибирске заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

По словам Матвиенко, в России «не удовлетворены уровнем представительства женщин на уровне принятия решений». В частности, это касается российского парламента. «У нас мало женщин в парламенте, гораздо меньше того, чем нам хотелось бы. То есть нам есть над чем работать», — подчеркнула она.

Осенью 2016 года стало известно, что по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Матвиенко стала самой узнаваемой в России женщиной-политиком. Ее имя назвали 28% россиян. В топ-5 известных женщин-политиков также вошли бывший сопредседатель Союза правых сил Ирина Хакамада (14%), председатель Центризбиркома Элла Памфилова (7%), депутат Государственной думы Ирина Яровая (6%) и первая в мире женщина-космонавт и депутат Думы Валентина Терешкова (5%).

26 июня стали известны результаты опроса компании Thomson Reuters о положении женщин в бизнесе в России. Более 20% участниц опроса заявили, что им приходилось сталкиваться с дискриминацией в ходе своей карьеры.