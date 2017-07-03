Ошибки в проекте Готического дома стоили петербургской фирме трети миллиона

Заказчик не оценил проволочки с «работой над ошибками» в проекте реконструкции памятника федерального значения на юге Петербурга. Приставы принудительно взыскали с неторопливого исполнителя многотысячную неустойку.

Как сообщили в региональном управлении федеральной службы судебных приставов 3 июля, с ООО «Строймонтажкомплект» судилось Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Красносельский», которое осталось недовольно выполнением возложенных на фирму обязательств.

Согласно госконтракту, компания должна была разработать проектно-сметную документацию на наружные и внутренние инженерные сети во входящем в ансамбль усадьбы «Новознаменка» (дача Воронцова) Готическом доме. Документация на объект культурного наследия по улице Чекистов была сдана, но заказчика не удовлетворила.

Обнаруженные неточности строители поправили, однако с исправлениями затянули. Арбитраж оценил их нерасторопность в 332 тысячи рублей. Компания, впрочем, и здесь торопиться не собиралась. Промедление с выплатой неустойки привлекло внимание судебных приставов, которые не только сами нашли деньги на расчётных счетах организации, но и списали дополнительные 23 тысячи рублей – в этот раз за несвоевременное исполнение судебного решения.