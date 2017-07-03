Ошибки в проекте Готического дома стоили петербургской фирме трети миллиона
Заказчик не оценил проволочки с «работой над ошибками» в проекте реконструкции памятника федерального значения на юге Петербурга. Приставы принудительно взыскали с неторопливого исполнителя многотысячную неустойку.
Как сообщили в региональном управлении федеральной службы судебных приставов 3 июля, с ООО «Строймонтажкомплект» судилось Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Красносельский», которое осталось недовольно выполнением возложенных на фирму обязательств.
Согласно госконтракту, компания должна была разработать проектно-сметную документацию на наружные и внутренние инженерные сети во входящем в ансамбль усадьбы «Новознаменка» (дача Воронцова) Готическом доме. Документация на объект культурного наследия по улице Чекистов была сдана, но заказчика не удовлетворила.
Обнаруженные неточности строители поправили, однако с исправлениями затянули. Арбитраж оценил их нерасторопность в 332 тысячи рублей. Компания, впрочем, и здесь торопиться не собиралась. Промедление с выплатой неустойки привлекло внимание судебных приставов, которые не только сами нашли деньги на расчётных счетах организации, но и списали дополнительные 23 тысячи рублей – в этот раз за несвоевременное исполнение судебного решения.
Справка:
Готический дом усадьбы «Новознаменка» - памятник архитектуры середины XIX века. Здание в 1833 году построили по заказу одного из владельцев Воронцовской дачи, петербургского сенатора и банкира Петра Васильевича Мятлева. Дом в модном тогда готическом стиле предназначался для хранения собственной обширной библиотеки. Книгохранилище насчитывало 18 тысяч томов французских изданий. Саму дачу Мятлев переименовал в Новознаменскую в память принадлежавшей некогда роду Мятлевых Старой Знаменки.
После смерти последнего владельца здания комплекса, в том числе и Готический дом передали в ведение больницы для душевнобольных. По легендам, которые окружают здание, здесь нередко видят привидения. Связывают их появление как с больницей, так и с увлечением хозяев дачи оккультизмом.
После революции бывшая библиотека пришла в запустение. Одно время здесь работал ресторан «Готический домик». В 2010 году здание решили отреставрировать и приспособить под молодежный клуб.