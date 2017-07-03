«Nordic» - северный уголок на юге Петербурга

Тартар из оленины с мхом из свёклы и карельскими ягодами, а может суп из боровиков с корнеплодами и цесаркой - для этого не нужно ехать в Норвегию или Данию, теперь достаточно отправиться в новый ресторан на юге Петербурга.

Несмотря на то, что Санкт-Петербург является Северной столицей, рестораны города не очень охотно нас балуют, так называемой "Северной кухней". Именно это направление, в качестве ключевого, выбрала создатель и руководитель проекта «Nordic» Надежда Третьякова, филолог и лингвист по образованию, которая разработала концепцию ресторана, изучая, продумывая и оттачивая до мелочей каждый штрих. Исследование ресторанного рынка показало, что все модные и новые гастрономические направления уже полюбившие в мире, для Петербурга как глоток свежего воздуха.

Ресторан «Nordic»

На сегодняшний день, нордическая кухня – ультрамодное течение в гастрономических тенденциях. Но так было не всегда. В 2004 году на симпозиуме шеф-поваров в Копенгагене было провозглашено создание новой северной кухни – New Nordic Cuisine.

В Петербурге уже пытались создать рестораны с акцентом на скандинавскую кухню. Неудача подстерегала в том, что повара переиначивали ее на русский манер. Вот тут и кроется одна из причин, почему «Nordic» – это серьезная заявка на победу.

Ресторан «Nordic»

Шеф-повар ресторана, Алексей Алексеев – молод, перспективен, амбициозен. Алексей проходил стажировку в топовых ресторанах Финляндии и Эстонии. Набирался опыта у именитых поваров. Не из книжек, а на собственной практике, узнавал вкус и специфику блюд нордической кухни, смотрел, учился, дегустировал и вдохновлялся свежими идеями. Авторская подача, виртуозная игра различными сочетаниями текстур, вкусов и цветов, создадут яркие гастрономические впечатления. Нордическая кухня имеет свой неподражаемый стиль, прочувствовать и передать который под силу не каждому, но в «Nordic» этому уделяется особое внимание.

Шеф-повар ресторана, Алексей Алексеев

Приехать сюда стоит хотя бы раз и поверьте, Вы захотите вернуться. Можно отметить, что цены в ресторане довольно демократичны, средний чек за хороший обед с тремя сменами блюд и безалкогольными напитками, составит около полутора тысяч рублей. Формат заведения нацелен на людей, которые хотят не только насытиться физически, но и получить эстетическое наслаждение от оригинальной подачи и глубины вкусовых сочетаний. По мнению создателей проекта, ресторан «Nordic», на сегодняшний день единственный, кто может претендовать в Петербурге на аутентичность направления New Nordic Cuisine.

Ресторан «Nordic»

Продукты для блюд используются локальные, к тому же сезонные, так что меню не будет однообразным и скучным. Но надо отметить, что скандинавская кухня довольно скудна в разнообразии используемых продуктов, а так как климат этих стран очень схож с Петербургским, то практически все растет у нас. А вот такие деликатесы, как например, оленина или муксун – поставляются напрямую с Ямала.

Дизайн интерьера ресторана разрабатывал небезызвестный Александр Петунин – агентство «ONEIONE», вместе с владельцами заведения, продумывая каждый штрих. В интерьере четко выдержан стиль «минимализм», который свойственен скандинавским странам, в светлых тонах с яркими элементами декора, много дерева, открытое пространство, панорамные окна, огромные абажуры в центре зала. Ретро-лампочки Эдисона над столами по периметру, вносят нотку винтажности. Присутствует и открытая кухня, которую, к слову, внедрил в данный проект именно шеф-повар, уже на глубокой стадии строительства. Кухня оснащена по последнему слову техники, сердцем которой является большой гриль BIG GREEN EGG. Он добавит в блюдо нотки костра в лесу и создаст ощущение единения с природой. Заведение имеет собственную пекарню и кондитерскую.

Бар тоже строго придерживается выбранной концепции. Авторские коктейли, Эль, фирменные лимонады – открывают вкусовую палитру трав, ягод, мха и шишек северных лесов. Винную карту для «Nordic» разрабатывал специально приглашенный сомелье.

Название банкетного зала «Северное сияние» выбрано неслучайно. Невероятной красоты потолок, который в бархатной темноте вдруг начинает переливаться многоцветным свечением, погружает в атмосферу далекого севера и завораживает своей мистической красотой. А четыре тысячи подвижных ламелей, реагирующие на малейшие колебания воздуха, передают волшебные переливы и мерцание полярного неба.

Ресторан «Nordic»

Зал также довольно просторный, легко вмещает до 80-ти человек. Свадьбы, корпоративные вечеринки и юбилеи – всё можно отметить здесь.

Несмотря на удаленность от центра города, сюда довольно легко добираться. Ресторан имеет собственную охраняемую автомобильную парковку. Для удобства посетителей с детьми, имеется оборудованная детская комната. Заведение прекрасно подойдет и для встреч больших и шумных компаний, и для романтических свиданий. В любом случае, комфортно будет настолько, что уходить, не захочется.

Ресторан «Nordic», Пулковское шоссе, 107 и телефон 926-44-07