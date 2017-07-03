«Nordic» - северный уголок на юге Петербурга

Еще
13:24 03.07.2017
Пришлите свою новость!
13:13
Трое россиян были спасены после крушения вертолета в Турции
13:06
В Новороссийске задержали мужчину с крокодилом на поводке
13:00
Литва обвинила еще двоих россиян по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе
12:56
Следком встретится с Марадоной из-за трепетности петербургской журналистки
12:49
Врач Максимилиановской больницы приговорен к реальному сроку за прием благотворительной помощи
12:45
Ткачев: Вино поможет демографическому росту
12:35
ВЦИОМ: Россияне поверили гаишникам
12:28
Штраф за репост фотографии Милонова обжаловали в Страсбургском суде
12:20
"Жигули" и "Волги" - в Финляндии распродают машины беженцев
12:11
Серийного педофила из Челябинска осудили на 23 года
12:04
Рогозин: Россия готова создать 100-тонную баллистическую ракету
11:57
Президент Южной Кореи дал КНДР "последнюю возможность"
11:50
Россияне считают медицину самой коррумпированной отраслью
11:42
СМИ: Еврокомиссия применит Третий энергопакет к подводной части «Северного потока-2»
11:35
Алиментщиков лишают прав для стимуляции возмещения долгов
11:27
Умер итальянский комик Паоло Вилладжо
11:21
Самолёты-шпионы США восемь раз за неделю подлетали к российским границам
11:05
Число жертв на озере в Челябинской области выросло до шести человек
10:59
Матвиенко заявила о нехватке женщин "на уровне принятия решений"
10:54
АИЖК вновь снижает ставки по ипотечным кредитам
10:51
Ошибки в проекте Готического дома стоили петербургской фирме трети миллиона
10:40
Налоговая в борьбе с онлайн-казино заблокирует анонимайзеры
10:36
В Ленобласти - первые случаи клещевого энцефалита в этом сезоне
10:29
Эксперты заявляют о стремительном оттоке иностранного капитала из РФ
10:24
Приключения Mercedes: петербуржец хитростью забрал машину со штрафстоянки
10:18
СМИ: Российский вертолет экстренно сел на воду в Турции
10:12
Путину предложат устанавливать на ПК только российские антивирусники
10:04
Посетители «Аллеи парящих зонтиков» помогли юным спортсменам с инвалидностью
09:56
Финляндия стала выдавать визы быстрее
09:48
Из-за неисправности красный состав уехал с «Выборгской» без пассажиров
09:38
Беженка из Сирии сдала на 91 балл ЕГЭ по русскому языку
09:30
В Тихвине ребенок упал в водозабор и пропал
09:22
Петербуржец разбился при падении из окна расселённого общежития на Двинской
09:14
Связанный с семьей министра Ткачева холдинг накормит москвичей колбасой и рисом
09:06
СМИ: Испытания новой ракеты «Сармат» вновь отложены
08:58
Больше миллиона украли у сотрудницы ООН в Доме книги
08:50
Получивший рекордную премию топ-менеджер покинул «Почту России»
08:39
Больше миллиона россиян отдохнули в Анталье в первом полугодии
08:29
Меркантильных угонщиков из Петербурга уличили в девяти хищениях
08:21
Касперский предложил властям США показать исходный код его программ
08:13
Марадона думает о получении российского паспорта
08:05
Портрет Асада появился на сирийских деньгах
01:38
В “Авроре” покажут фильмы Шахназарова
01:16
Любовь и ненависть Набокова раскроют в трёх лекциях
02/07
Германия выиграла Кубок конфедераций
02/07
Китай направил истребители и военные корабли к эсминцу США в Южно-Китайском море
02/07
Халк: С радостью вернусь, если «Зенит» позовет
02/07
Германия обыгрывает Чили после первого тайма в финале Кубка конфедераций
02/07
Петербуржцев испугал чёрный столб дыма в Невском районе
02/07
Германия повела в финале Кубка конфедераций
02/07
Финал Кубка конфедераций проходит при аншлаге на трибунах
02/07
В финале Кубка конфедераций чилийцы задержали исполнение гимна Германии
02/07
Пассажирам Bulgaria Air предложили сдать билеты
02/07
Халк вынес награду Кубка конфедераций на поле за 15 минут до начала финала
02/07
Церемония закрытия Кубка конфедераций продлилась меньше получаса
02/07
В отделении Сбербанка в Приозерске прогремел взрыв
02/07
Роналдо вынес кубок конфедераций на церемонии закрытия в Петербурге
02/07
Церемония закрытия Кубка конфедераций началась при полупустых трибунах
02/07
Станция метро «Крестовский остров» открыта на вход
02/07
На Московском шоссе «бутерброд» из машин собрал 6-километровую пробку
02/07
На Крестовском фанаты из Германии затерялись на фоне болельщиков сборной Чили
02/07
У стадиона на Крестовском спекулируют билетами на финал Кубка конфедераций
02/07
На Васильевском восстановили электроснабжение
02/07
Станция «Крестовский остров» закрыта на вход из-за наплыва болельщиков Кубка конфедераций
02/07
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
02/07
На центральном участке ЗСД вечером 2 июля остановят движение
02/07
«Зенит» предпримет еще одну попытку договориться с защитником Маноласом
02/07
В Петербурге прогнозируют летнюю погоду в первый понедельник июля
02/07
В Бокситогорском районе жители самостоятельно спасаются от наводнения
02/07
«Бордо» хочет арендовать полузащитника «Зенита» Хави Гарсию
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес-трибуна Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
03.07.2017 12:00

«Nordic» - северный уголок на юге Петербурга

Тартар из оленины с мхом из свёклы и карельскими ягодами, а может суп из боровиков с корнеплодами и цесаркой - для этого не нужно ехать в Норвегию или Данию, теперь достаточно отправиться в новый ресторан на юге Петербурга.
«Nordic» - северный уголок на юге Петербурга
Ресторан «Nordic»

Несмотря на то, что Санкт-Петербург является Северной столицей, рестораны города не очень охотно нас балуют, так называемой "Северной кухней". Именно это направление, в качестве ключевого, выбрала создатель и руководитель проекта «Nordic» Надежда Третьякова, филолог и лингвист по образованию, которая разработала концепцию ресторана, изучая, продумывая и оттачивая до мелочей каждый штрих. Исследование ресторанного рынка показало, что все модные и новые гастрономические направления уже полюбившие в мире, для Петербурга как глоток свежего воздуха.

Ресторан «Nordic»
Ресторан «Nordic»

На сегодняшний день, нордическая кухня – ультрамодное течение в гастрономических тенденциях. Но так было не всегда. В 2004 году на симпозиуме шеф-поваров в Копенгагене  было провозглашено создание новой северной кухни – New Nordic Cuisine.

В Петербурге уже пытались создать рестораны с акцентом на скандинавскую кухню. Неудача подстерегала в том, что повара переиначивали ее на русский манер. Вот тут и кроется одна из причин, почему «Nordic» – это серьезная заявка на победу.

Ресторан «Nordic»
Ресторан «Nordic»

Шеф-повар ресторана, Алексей Алексеев – молод, перспективен, амбициозен.  Алексей проходил стажировку в топовых ресторанах Финляндии и Эстонии. Набирался опыта у именитых поваров. Не из книжек, а на собственной практике, узнавал  вкус и специфику блюд нордической кухни, смотрел, учился, дегустировал и  вдохновлялся свежими идеями. Авторская подача, виртуозная игра  различными сочетаниями текстур, вкусов и цветов, создадут яркие гастрономические впечатления. Нордическая кухня имеет свой неподражаемый стиль, прочувствовать и передать который под силу не каждому, но в «Nordic» этому уделяется особое внимание.

Шеф-повар ресторана, Алексей Алексеев
Шеф-повар ресторана, Алексей Алексеев

Приехать сюда стоит хотя бы раз и поверьте, Вы захотите вернуться. Можно отметить, что цены в ресторане довольно демократичны, средний чек за хороший обед с тремя сменами блюд и безалкогольными напитками, составит около полутора тысяч рублей. Формат заведения нацелен на людей, которые хотят не только насытиться физически, но и получить эстетическое наслаждение от оригинальной подачи и глубины вкусовых сочетаний. По мнению создателей проекта, ресторан «Nordic», на сегодняшний день единственный, кто может претендовать в Петербурге на аутентичность направления New Nordic Cuisine.

Ресторан «Nordic»
Ресторан «Nordic»

Продукты для блюд используются локальные, к тому же сезонные, так что меню не будет однообразным и скучным. Но надо отметить, что скандинавская кухня довольно скудна в разнообразии используемых продуктов, а так как климат этих стран очень схож с Петербургским, то практически все растет у нас. А вот такие деликатесы, как например, оленина или муксун – поставляются напрямую с Ямала.

Дизайн интерьера ресторана разрабатывал небезызвестный  Александр Петунин – агентство «ONEIONE», вместе с владельцами заведения, продумывая каждый штрих. В интерьере четко выдержан стиль «минимализм», который свойственен скандинавским странам, в светлых тонах с яркими элементами декора, много дерева, открытое пространство, панорамные окна, огромные абажуры в центре зала. Ретро-лампочки Эдисона над столами по периметру, вносят нотку винтажности.  Присутствует и открытая кухня, которую, к слову, внедрил в данный проект именно шеф-повар, уже на глубокой стадии строительства. Кухня оснащена по последнему слову техники, сердцем которой является большой гриль BIG GREEN EGG. Он добавит в блюдо нотки костра в лесу и создаст ощущение единения с природой. Заведение имеет собственную пекарню и кондитерскую. 

Бар тоже строго придерживается выбранной концепции. Авторские коктейли, Эль, фирменные лимонады – открывают вкусовую палитру трав, ягод, мха и шишек северных лесов. Винную карту для «Nordic»  разрабатывал специально приглашенный сомелье. 

Название банкетного зала «Северное сияние» выбрано неслучайно. Невероятной красоты потолок, который в бархатной темноте вдруг начинает переливаться многоцветным свечением, погружает в атмосферу далекого севера и завораживает своей мистической красотой. А четыре тысячи подвижных ламелей, реагирующие  на малейшие колебания воздуха, передают волшебные переливы и мерцание полярного неба.  

Ресторан «Nordic»
Ресторан «Nordic»

Зал также довольно просторный, легко вмещает до 80-ти человек. Свадьбы, корпоративные вечеринки и юбилеи – всё можно отметить здесь. 

Несмотря на удаленность от центра города, сюда довольно легко добираться. Ресторан имеет собственную охраняемую автомобильную парковку. Для удобства посетителей с детьми, имеется оборудованная детская комната. Заведение прекрасно подойдет и для встреч больших и шумных компаний, и для романтических свиданий. В любом случае, комфортно будет настолько, что уходить, не захочется. 

Ресторан «Nordic», Пулковское шоссе, 107 и телефон 926-44-07

 

 

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43

ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник

В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
«Строительный трест»
03.07.2017 12:26

Для клиентов «Строительного треста» ставки по ипотеке снижены до 9,75%

«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 9,75% годовых.
КЕЙ
03.07.2017 08:00

Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров

Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
47news: В Ленобласти дожди и от +9 до -1
"Шашлык Хаус" не понравился колпинским прокурорам
«Nordic» - северный уголок на юге Петербурга
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
Вопрос репутации Санкт-Петербурга
E3 Group: становление бизнеса и выход на новые рынки
«Работодателю интересны не вы сами, а то, что вы умеете»
Работа, как квест, но с настоящей зарплатой
E3 Investment: инвестиции развивают города
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
BauHaus: откуда в Петербурге дом нового формата
HELP! Помогите «АСК 1-4», не пожалеете
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Германия выиграла Кубок конфедераций

Роналдо вынес кубок конфедераций на церемонии закрытия в Петербурге

Как Достоевский не промок под дождём

Новости компаний
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
«Строительный трест»
03.07.2017 12:26
Для клиентов «Строительного треста» ставки по ипотеке снижены до 9,75%
«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 9,75% годовых.
КЕЙ
03.07.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
30.06.2017 16:53
Заканчиваются фасадные работы в ЖК «Образцовый квартал 2»
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» планирует ввести в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 2» раньше заявленного срока.
«Петербургская Недвижимость»
30.06.2017 15:37
«Петербургская Недвижимость» признана риэлтором года по версии Urban Awards 2017
Компания «Петербургская Недвижимость» получила премию Urban Awards 2017 в номинации «Риэлтор года». Торжественная церемония вручения наград состоялась 29 июня в Санкт-Петербурге при поддержке комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга и комитета по строительству Ленинградской области
«Группа ЛСР»
30.06.2017 14:54
«Цивилизация» и «Русский дом» стали победителями Urban Awards 2017
На торжественной церемонии награждения финалистов премии Urban Awards 2017 в Санкт-Петербурге «Группа ЛСР» получила сразу две награды
RBI
30.06.2017 13:35
RBI вновь признан лучшим в бизнес-классе
Холдинг RBI (входят компании RBI и «Северный город») вновь подтвердил свой статус лидера на петербургском рынке недвижимости бизнес-класса, второй год подряд одержав победу на престижном профессиональном конкурсе Urban Awards.
ЖК «GreenЛандия 2»
30.06.2017 13:23
Setl City приступила к основному этапу строительства 8 корпуса ЖК «GreenЛандия 2»
Setl City возвела фундамент 8-го корпуса ЖК «GreenЛандия 2», расположенного неподалеку от метро «Девяткино», и приступила к основному этапу строительства здания.
«Главстрой-СПб»
30.06.2017 11:46
В ЖК «Северная долина» открыто движение автотранспорта по трем новым дорогам
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», сообщает об открытии трех новых участков улично-дорожной сети на территории ЖК «Северная долина».
ГК «УНИСТО Петросталь»
30.06.2017 11:39
ГК "УНИСТО Петросталь" построит разворотное кольцо
ГК "УНИСТО Петросталь" обустроит разворотную площадку для общественного транспорта рядом с ЖК "Аннинский парк" для обеспечения транспортной доступности проекта.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.