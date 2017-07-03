Налоговая в борьбе с онлайн-казино заблокирует анонимайзеры

Реестр ресурсов с запрещенной в России информацией, а также сайтов, через которые можно получить к ним доступ, в числе которых оказались и анонимайзеры, собираются создать МВД, Роскомнадзор, Роспотребнадзор и ФНС. Только если первым трем придется ждать утверждения законопроекта об анонимайзерах Госдумой, налоговая сможет блокировать страницы с такими ресурсами уже сейчас.

Приказ с разработанными критериями для наполнения реестра появился на официальном сайте размещения правовой информации на днях. Четыре ведомства разработали его еще 18 мая, а утвержден Минюстом он был только 27 июня.

Табуированными темами в интернете станут и так запрещенные в РФ сферы: детская порнография, наркотики, суициды. К удивлению экспертов, критерии также прописаны для ресурсов с азартными играми и лотереями. Причем ФНС сможет воспользоваться ими уже сейчас в рамках существующего закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

ФЗ от 2006 года просто будет дополнен статьями про интернет-казино, а также сайтов, с помощью которых можно на них попасть, в том числе и анонимайзеров.

Как отмечают СМИ, последнее кажется спорным в свете того, что Госдума только в первом чтении приняла законопроект о запрете таких ресурсов.

Отметим, что приказ разработан взамен нормы, которая действовала с 2013 года.