Самолёты-шпионы США восемь раз за неделю подлетали к российским границам

Четыре иностранных государства интересовались Россией за прошедшую неделю. Больше всего любопытства проявили американцы: каждый второй самолёт-нарушитель прилетал из США.

Как сообщили "Фонтанке" 3 июля в Министерстве обороны РФ, за последние семь дней полёты шпионов зафиксировали 15 раз. В восьми случаях гости летали под американскими флагами. На радары попали самолёт электронной разведки США RC-135 и их же стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk модификации Block 40. Пару раз у границ отметились японские самолёты ОР-3 и ЕР-3, трижды – шведские «Гольфстримы». Дважды на Р3С «Орион» прилетали гости из Норвегии.

Российские истребители шесть раз прогоняли непрошеных визитёров.

Напомним, первые итоги недели в виде инфографики ведомство опубликовало в середине июня. В начале лета поднимать истребители российским военным пришлось в три раза чаще: тогда регулярность шпионских полётов у границ РФ выросла на 27 процентов.