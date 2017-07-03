Путину предложат устанавливать на ПК только российские антивирусники

В рамках программы «Цифровая экономика» правительство предложит президенту России Владимиру Путину принять закон об обязательной установке российских антивирусов.

Об этом 3 июля пишет агентство РБК, изучившее доработанный текст программы. Предполагается, что ко второму кварталу 2019 года на все компьютеры, ввозимые или производимые в Евразийском экономическом союзе, должны быть предустановлены отечественные антивирусы.

Глава ESET (Nod32) Денис Матеев заметил, что доля иностранных антивирусов на российском рынке составляет не более 5 процентов. Какая доля компьютеров в России продается без антивирусов, он не уточнил.

Программа «Цифровая экономика» также предусматривает, что к 2024 году (срок окончания программы) покрытие домов в России скоростным доступом в Интернет должно составить 97 процентов. При этом 95 процентов всего трафика должно проходить через российские сети. Долю иностранного оборудования в госорганах планируют снизить до 50 процентов, а программного обеспечения — до 10 процентов.

Помимо этого в 2018 году должна заработать система, которая будет обеспечивать «устойчивость и безопасность» Рунета. После этого будет внедряться система фильтрации трафика для детей.

Министр связи Николай Никифоров сообщил, что программу представят президенту 5 июля.

Разработать программу по развитию цифровой экономики Путин поручил в декабре 2016 года в ходе послания Федеральному собранию. Первый вариант программы был представлен правительством в апреле 2017 года.