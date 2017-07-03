Из-за неисправности красный состав уехал с «Выборгской» без пассажиров

Поезд «юбилейной» серии не смог довезти в час пик пассажиров до конечной станции на Кировско-Выборгской линии петербургского метро. В одном из вагонов заклинило двери.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, поезд застрял около девяти утра 3 июля на станции «Выборгская». В течение 12-15 минут ничего не происходило. Потом по вагонам прошлись сотрудники метрополитена и попросили всех покинуть красный состав.

В пресс-службе петербургской подземки нашему корреспонденту подтвердили техническую неисправность, связанную с дверьми. Не стали отрицать и то, что состав ушел в депо без пассажиров. Задержка составила всего 8 минут, заверили в метрополитене. Сейчас движение по линии восстанавливается с небольшими интервалами.

Напомним, что новые составы серии «Юбилейный» для петербургского метро поставляет предприятие «Трансмашхолдинг». В рамках контракта он произвел для Невско-Василеостровской линии 11 составов, а затем выиграл конкурс на поставку еще 20 — для Кировско-Выборгской линии, красного цвета. Пассажиры отмечали, что с конца 2016 года у красных составов несколько раз в час пик ломались двери. В метро это связывали с тем, что механизм не выдерживал попыток пассажиров предотвратить закрытие дверей руками.