Беженка из Сирии сдала на 91 балл ЕГЭ по русскому языку

Беженка из Сирии Иман Хассун окончила школу в Чите с золотой медалью и получила 91 балл на ЕГЭ по русскому языку. Об этом 3 июля сообщила пресс-секретарь министерства образования края Екатерина Горская.

«Девочка-беженка из Сирии Иман Хассун в этом году с золотой медалью окончила школу №44. Стоит отметить, что Иман в этом году стала единственной выпускницей данной школы, получившей золотую медаль», — сказала Горская.

Мать девушки из Читы. Родители Иман познакомились во время обучения отца в Иркутске. После свадьбы пара переехала в Сирию и жила в Идлибе. В Читу семья приехала в 2015 году из-за начавшейся войны.

«Самым сложным предметом в школе для меня стал русский язык. Писать я училась с нуля. Особенно сложным в русском языке для меня стало произношение буквы «ы». Я все лето работала над этим. Произносила много раз, пока не научилась делать это правильно… Также мне понадобилось очень много времени, чтобы понять, что же такое обществознание, ведь в Сирии у нас не было такого школьного предмета», — рассказала Хассун.

В итоге девушка сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл, добавили в региональном министерстве. В настоящий момент она свободно владеет языком.