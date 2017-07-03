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03.07.2017 10:04

Посетители «Аллеи парящих зонтиков» помогли юным спортсменам с инвалидностью

На «Аллее добра», организованной в рамках ежегодной инсталляции «Аллея парящих зонтиков», Благотворительному Фонду «ТОЧКА ОПОРЫ» удалось собрать часть средств для приобретения танцевальных колясок детям из петербургских коррекционных школ «Озерки» и «Динамика». Чтобы ребята выступили на международном турнире по танцам на колясках «Кубок Континентов» в сентябре 2017 года, необходимо купить еще 7 штук.

Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» организовал в Соляном переулке «Аллею добра», пригласив НКО и социальных предпринимателей познакомить жителей города со своей деятельностью и благотворительными сувенирами. За 5 дней некоммерческие организации-участники акции, среди которых БФ «ТОЧКА ОПОРЫ», «Петербургские родители», «Перспективы», «Шаг навстречу», «Яркая жизнь», проекты «Домашний карвинг», «ДоброПочта» и другие, собрали 60 916 рублей для реализации своих социальных идей. Также посетители получили Доброкарты с контактами благотворительных и добровольческих организаций Петербурга.

Благотворительный Фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» (www.fondopora.ru) представил на «Аллее добра» свою новую сувенирную линейку – толстовки, тарелки, магниты с креативными принтами и цитатами петербургских паралимпийцев, придуманные дизайнерами Ариной Шубиной и Ксенией Горбуновой. Успехом пользовались и сувениры ручной работы, которые фонду на безвозмездной основе предоставили петербургские хэнд-мейд мастера.


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Все это позволило фонду за два дня собрать 6650 рублей. Средства пойдут в копилку для приобретения очень важного инвентаря – спортивных колясок юным танцорам из коррекционных школ «Озерки» и «Динамика», которые в сентябре примут участие в международном турнире «Кубок Континентов». Четыре коляски будут изготовлены и переданы школам уже в июле.

Но необходимо собрать средства для покупки еще семи штук. Стоимость каждой – 90 000 рублей (цены, к сожалению, постоянно растут, потому что все запчасти импортные). Сделать пожертвование можно на платформе Добро.мейл.ру.

«Мы будем благодарны даже за самую скромную помощь», – сказали в БФ «ТОЧКА ОПОРЫ».


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