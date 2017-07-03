Петербуржец разбился при падении из окна расселённого общежития на Двинской

Врачи спасают жизнь мужчины, который разбился в Кировском районе Петербурга. Что предшествовало падению и как пострадавший оказался в готовящемся под снос доме, выясняет полиция.

Как стало известно «Фонтанке», 1 июля, немногим позже десяти часов вечера, скорая забрала от дома №8, корпус 2, по Двинской улице мужчину лет сорока на вид. О том, что со второго этажа аварийной девятиэтажки рухнул человек, сообщил прохожий. Имя своё очевидец не назвал.

С переломами и травмами головы пациента сразу поместили в реанимацию. Медики оценивают его состояние как тяжёлое, сам рассказать о случившемся он не может.

Полицейские проверили адрес, откуда увезли пострадавшего, но никаких следов на месте не обнаружили.

Напомним, здание общежития на Двинской, 8/2, треснуло десять лет назад. Год назад Смольный объявил тендер на разработку проекта сноса постройки. В 2002 году по соседству с общежитием рухнул его «близнец», по Двинской, 3, корпус 3. Тогда погибли три человека.