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Бизнес
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03.07.2017 09:14

Связанный с семьей министра Ткачева холдинг накормит москвичей колбасой и рисом

Связанный с семьей министра сельского хозяйства агрокомплекс имени Н. И. Ткачева начнет поставки в магазины Москвы.

Как сообщает 3 июля газета «Ведомости», компания арендовала склад для хранения продуктов в Подмосковье в комплексе Springs Park. Информацию также подтвердили близкий к агрокомплексу собеседник и хозяин терминала в Springs Park Сергей Сорокин. По словам последнего, площадь центра в Подмосковье — около 1000 кв. м.

Генеральный директор агрокомплекса Евгений Хворостина сообщил, что компания в июле откроет распределительный центр. Детали — в частности, информацию о расположении — он не раскрыл.

Как рассказал Хворостина, распределительный центр компании нужен для продажи продукции в Москве и Московской области.

Бизнесмен отметил, что в регионе холдинг будет развиваться «поэтапно». Сейчас он в основном работает на рынках южных регионов.

Представители X5 Retail Group, «Дикси», «Ашана» сообщили, что пока предложений от агрокомплекса не поступало. В «Ашане» рассказали, что уже работают с агрокомплеком на юге. В «Дикси» заявили о готовности сотрудничать с региональными поставщиками. В «Магните» на запрос «Ведомостей» не ответили.

В начале июня стало известно, что агрокомплекс им. Н. И. Ткачева по итогам 2016 года занял пятое место среди крупнейших производителей сахара в России.  

В 2015 году в интервью РБК министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что агрокомплекс принадлежит его родственникам. В правительстве не нашли в этом нарушений.

Источник: "Дождь"

Справка:

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева называет себя «крупнейшим агрохолдингом страны». Его в начале 90-х основал отец Александра Ткачева, бывшего губернатора Краснодарского края, а с 2015 г. – министра сельского хозяйства. Бенефициары компании – члены семьи министра, говорил Ткачев. Основные активы агрокомплекса – на Кубани. С 2014 г. он крупнейший производитель молока в России. Компания четвертая среди крупнейших землевладельцев России (земельный банк – 640 000 га) и входит в топ-5 по производству риса и сахара, по данным аналитиков и отраслевых союзов. Выпускает продукцию под собственным брендом «Агрокомплекс – натуральные продукты Кубани»: молоко, колбасы, консервы, напитки, кондитерские изделия и др. У компании более 600 собственных магазинов.


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