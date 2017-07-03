СМИ: Испытания новой ракеты «Сармат» вновь отложены

Бросковые испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» пройдут не ранее четвертого квартала 2017 года.

Об этом 3 июня сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в ракетостроительной отрасли и представителей оборонного ведомства. Проведение испытаний, по словам собеседников издания, откладывается из-за необходимости проведения дополнительных проверок на стендах Красноярского машиностроительного завода, работающего над этой ракетой.

В 2019-2020 ракету «Сармат» планируется принять на вооружение. До этого момента, напоминает издание, она должна пройти комплекс испытаний, включая бросковые, а также выполнить зачетный пуск.

Официальные представители государственного ракетного центра имени Макеева, «Красмаша», госкорпорации «Роскосмос» и РВСН от оперативных комментариев по поводу переноса испытаний «Сармата» воздержались.

По утверждению собеседников «Ъ», бросковые испытания состоятся не ранее четвертого квартала 2017 года: «Постараемся к этому моменту довести изделие до ума, проведя цикл испытаний на стендах».

В ходе бросковых испытаний проверяется работа порохового стартового ускорителя, который выталкивает ракету из шахты, а также проводится сбор информации о поведении ракеты после выхода из шахты.

Первоначально бросковые испытания ракеты «Сармат» планировалось провести в 2016 году. Впоследствии сроки испытаний неоднократно сдвигались, как из-за неготовности полигона, так и проблем с самой ракетой.