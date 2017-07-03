Больше миллиона украли у сотрудницы ООН в Доме книги

Петербургский карманник омрачил менеджеру ООН визит в Северную столицу. Пока женщина увлечённо выбирала книги в доме Зингера, ловкач «подрезал» у неё рюкзак с деньгами, дорогой техникой и ювелирными украшениями. Пропажу иностранке вернули, но не всю.

Как стало известно «Фонтанке», жертвой карманника 54-летняя гражданка Иордании стала 30 июня, на второй день после приезда в Петербург. Женщина, работающая менеджером в Организации Объединённых Наций, приехала по туристической визе. В половине шестого вечера она знакомилась с ассортиментом в Доме книги на Невском проспекте, 28. Там её и подкараулил преступник, который ушёл из магазина с её рюкзаком.

Туристка рассказала полиции, что пропали деньги, фотоаппарат и драгоценности почти на 1,4 млн рублей.

Оперативники «карманного отдела» управления уголовного розыска успели задержать подозреваемого до отъезда иностранки из так негостеприимно встретившей её Северной столицы. Нигде не работающий 35-летний местный житель накануне попался полицейским все у того же Дома книги. Часть чужих вещей у него изъяли и успели вернуть сотруднице ООН. От остального, судя по всему, житель Петербурга уже успел избавиться.

Мужчина получил уголовное дело о краже и ограничен подпиской о невыезде.