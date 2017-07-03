Получивший рекордную премию топ-менеджер покинул «Почту России»

Министр связи и массовых коммуникаций РФ в твиттере сообщил о кадровых изменениях в ФГУП «Почта России». Главу компании Дмитрия Страшнова, у которого 1 июля истек контракт, заменила его подчиненная.

«Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП «Почта России»», – сообщил утром 3 июля Николай Никифоров.

Накануне СМИ сообщали, что Страшнову министерство не планирует продлевать контракт, хотя еще месяц такая возможность не исключалась. Однако, судя по всему, в правительстве так и не простили ему скандал, разразившийся в ноябре 2016 года: тогда Генпрокуратура проводила проверку по выписанной топ-менеджером себе премии в 95 миллионов рублей за 2014 год. Однако доказать незаконность бонуса у ведомства не получилось.

Страшнов занимал пост главы «Почты России» с апреля 2013 года. Он перешел в госкомпанию из частного сектора – до этого работал в «Теле 2 Россия». Его предшественник на этом посту, Александр Киселев, был отправлен в отставку из-за почтового коллапса весной 2013-го: в Москве в пунктах обработки корреспонденции застряло около 500 тонн почты.

Никифоров надеялся, что Страшнову удастся сделать из ФГУПа инвестиционно-привлекательное конкурентоспособное предприятие, которое сможет работать без денег из бюджета. Но это менеджеру, судя по финалу его карьеры на почте, не удалось.

Что же касается Осиной, то ее назначение эксперты считают временным до того, как правительство определится с новым главой. В предприятии она занимается вопросами финансов и администрирования.