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03.07.2017 08:39

Больше миллиона россиян отдохнули в Анталье в первом полугодии

Более миллиона россиян отдохнуло на главном турецком курорте – Анталье – за первые 6 месяцев этого года. По данным администрации города, всего на курорте в январе-июне 2017 года побывало 2,8 млн иностранных туристов, из которых 1,1 млн человек были гражданами РФ.

По сравнению с тем же периодом 2016 года общий въездной трафик в Анталью вырос на 45%,  однако отставание от более успешного 2015 года пока составляет 12%.

Рекордным для российского рынка стал июнь текущего года: 584 тысяч туристов, что на 24,2% превысило показатели 2015 года (470 тыс.человек) и более чем в 76 раз – показатели июня 2016 года (7, 6 тыс. человек).

Наряду с российским, положительную динамику показывают рынки Украины, Израиля, Казахстана, Белоруссии Польши. Так число украинских отдыхающих выросло на 52% до 234 тысяч человек. Количество израильских туристов увеличилось на 56% до 75 тысяч человек. Удвоился турпоток из Казахстана (48 тысяч человек).  На 61% стало больше туристов из Польши (37 тысяч).  Пошел в рост и белорусский рынок: +76% по сравнению с первым полугодием 2016 года (16,5 тысяч человек). На 25% стало больше прибытий из Литвы (30 тысяч человек).

Рабочая группа Совета по туризму Антальи, составила прогнозный план по прибытиям иностранных туристов в 2017 году. Каждый третий турист, как ожидается, приедет из России: в Анталье в этом году ждут 2,6 млн наших соотечественников.

Это в 5,3 раза превысит показатели 2016 года (486 тысяч человек).  Российский рынок, как ожидается, будет самым большим из всех въездных рынков в Анталье.

 

 

Источник: "Вестник АТОР"


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