Меркантильных угонщиков из Петербурга уличили в девяти хищениях

Дополнительная серия из девяти угонов легла на плечи задержанных в Петербурге злоумышленников. Как стало известно 3 июля, в период с сентября 2014 по май 2015 группа из четырех человек орудовала в Выборгском, Калининском и Невском районах.

Крали только «Мазды». При этом, автомобили не пропадали. Похитители просили владельцев заплатить и за долю малую готовы были вернуть машину владельцу. Сейчас иномарки у хозяев, но это произошло не из-за выкупа, а благодаря усилиям сотрудников полиции.

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