Касперский предложил властям США показать исходный код его программ

Основатель одной из крупнейших антивирусных компаний мира Евгений Касперский предложил властям США ознакомиться с исходным кодом его программ, чтобы убедиться в отсутствии шпионских «закладок» в них.

Кроме того, в интервью Associated Press Касперский заявил, что может перенести часть исследовательских подразделений «Лаборатории Касперского» на территорию США и дать показания в Конгрессе.

«Если Соединенным Штатам нужно это, мы можем раскрыть исходный код. Я сделаю все возможное, чтобы доказать, что в наших действиях нет злого умысла», — цитирует агентство заявление Касперского.

Касперский рассказал, что к нему поступали предложения от чиновников о сотрудничестве, причем речь шла о взломе. Предприниматель не уточнил, о правительстве какой страны идет речь, но, сказал он, это не были представители российской власти. «Я немедленно прекратил это. Я даже не хочу об этом говорить, — сказал он.

Заявление главы «Лаборатории» о готовности предоставить властям США исходные коды программы стало уже вторым за последние месяцы. В мае 2017 года он заявил о готовности раскрыть коды во время выставки технологий для бизнеса CeBIT Australia 2017. «Мы предложили Сенату США любое содействие для прояснения ситуации с, якобы, угрозой американской безопасности со стороны наших продуктов и технологий. Любое — от слова совсем любое, включая новый аудит исходных кодов. Нам нечего скрывать и мы заинтересованы, чтобы пользователи получили достоверную информацию из авторитетного источника», — заявил он тогда.

Касперский назвал утверждения о связях его компании с правительством и спецслужбами России голословными. При этом он намекнул, что за ними могут стоять бизнес интересы конкурентов. «Некоторые люди не очень счастливы по поводу нашего успеха», — пояснил предприниматель.

Очередное заявление Касперского прозвучало на фоне новых предложений по ограничению использования его программ в госсекторе США. Комитет по вооруженным силам сената США предложил запретить устанавливать на компьютерах министерства обороны продукты «Лаборатории Касперского». Сенатор-демократ Джин Шахин объяснил эту инициативу «наличием связей «лаборатории Касперского» с Кремлем», которая «внушает очень большую тревогу». По словам Шахина, продуктам Касперского «нельзя доверить защиту критических узлов инфраструктуры, в особенности компьютерных систем, жизненно важных для обеспечения национальной безопасности».

До этого телеканал NBC сообщил о допросах агентами ФБР нескольких сотрудников «Лаборатории».