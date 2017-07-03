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03.07.2017 08:13

Марадона думает о получении российского паспорта

Легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона находится в раздумьях относительно того, чтобы стать гражданином России.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Советский спорт», об этом стало известно журналистам, которые сопровождали великого футболиста во время его визита в Россию.

Марадона посетил, в том числе, и финал Кубка конфедераций — 2017 в Петербурге, где сборная Германии обыграла команду Чили со счетом 1:0.

Напомним, ранее Марадона заявлял о своих симпатиях к президенту РФ Владимиру Путину и о своей готовности возглавить российскую сборную.

 

 


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