Марадона думает о получении российского паспорта

Легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона находится в раздумьях относительно того, чтобы стать гражданином России.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Советский спорт», об этом стало известно журналистам, которые сопровождали великого футболиста во время его визита в Россию.

Марадона посетил, в том числе, и финал Кубка конфедераций — 2017 в Петербурге, где сборная Германии обыграла команду Чили со счетом 1:0.

Напомним, ранее Марадона заявлял о своих симпатиях к президенту РФ Владимиру Путину и о своей готовности возглавить российскую сборную.