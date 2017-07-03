Портрет Асада появился на сирийских деньгах

Портрет президента Сирии Башара Асада впервые появился на национальных банкнотах. Изображение действующего главы государства напечатано на купюре номиналом в 2 тысячи фунтов.

Купюра была представлена главой центрального банка Сирии Дурайдом Дургамом 2 июля и в этот же день поступила в обращение. По словам главы ЦБ, тираж был отпечатан несколько лет назад, но ввод ее в оборот отложили из-за войны и колебаний обменного курса, сообщает "Лента.ру".

Новая банкнота равна примерно 4 долларам США. До этого самой крупной сирийской купюрой была банкнота в 1 тысячу фунтов, на ней изображен отец Асада, президент Хафез аль-Асад, умерший в 2000 году.

Купюра нового номинала была введена в обращение в Дамаске и ряде провинций.