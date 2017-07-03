Еще
10:26 03.07.2017
Пришлите свою новость!
10:24
Приключения Mercedes: петербуржец хитростью забрал машину со штрафстоянки
10:18
СМИ: Российский вертолет экстренно сел на воду в Турции
10:12
Путину предложат устанавливать на ПК только российские антивирусники
10:04
Посетители «Аллеи парящих зонтиков» помогли юным спортсменам с инвалидностью
09:56
Финляндия стала выдавать визы быстрее
09:48
Из-за неисправности красный состав уехал с «Выборгской» без пассажиров
09:38
Беженка из Сирии сдала на 91 балл ЕГЭ по русскому языку
09:30
В Тихвине ребенок упал в водозабор и пропал
09:22
Петербуржец разбился при падении из окна расселённого общежития на Двинской
09:14
Связанный с семьей министра Ткачева холдинг накормит москвичей колбасой и рисом
09:06
СМИ: Испытания новой ракеты «Сармат» вновь отложены
08:58
Больше миллиона украли у сотрудницы ООН в Доме книги
08:50
Получивший рекордную премию топ-менеджер покинул «Почту России»
08:39
Больше миллиона россиян отдохнули в Анталье в первом полугодии
08:29
Меркантильных угонщиков из Петербурга уличили в девяти хищениях
08:21
Касперский предложил властям США показать исходный код его программ
08:13
Марадона думает о получении российского паспорта
08:05
Портрет Асада появился на сирийских деньгах
01:38
В “Авроре” покажут фильмы Шахназарова
01:16
Любовь и ненависть Набокова раскроют в трёх лекциях
02/07
Германия выиграла Кубок конфедераций
02/07
Китай направил истребители и военные корабли к эсминцу США в Южно-Китайском море
02/07
Халк: С радостью вернусь, если «Зенит» позовет
02/07
Германия обыгрывает Чили после первого тайма в финале Кубка конфедераций
02/07
Петербуржцев испугал чёрный столб дыма в Невском районе
02/07
Германия повела в финале Кубка конфедераций
02/07
Финал Кубка конфедераций проходит при аншлаге на трибунах
02/07
В финале Кубка конфедераций чилийцы задержали исполнение гимна Германии
02/07
Пассажирам Bulgaria Air предложили сдать билеты
02/07
Халк вынес награду Кубка конфедераций на поле за 15 минут до начала финала
02/07
Церемония закрытия Кубка конфедераций продлилась меньше получаса
02/07
В отделении Сбербанка в Приозерске прогремел взрыв
02/07
Роналдо вынес кубок конфедераций на церемонии закрытия в Петербурге
02/07
Церемония закрытия Кубка конфедераций началась при полупустых трибунах
02/07
Станция метро «Крестовский остров» открыта на вход
02/07
На Московском шоссе «бутерброд» из машин собрал 6-километровую пробку
02/07
На Крестовском фанаты из Германии затерялись на фоне болельщиков сборной Чили
02/07
У стадиона на Крестовском спекулируют билетами на финал Кубка конфедераций
02/07
На Васильевском восстановили электроснабжение
02/07
Станция «Крестовский остров» закрыта на вход из-за наплыва болельщиков Кубка конфедераций
02/07
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
02/07
На центральном участке ЗСД вечером 2 июля остановят движение
02/07
«Зенит» предпримет еще одну попытку договориться с защитником Маноласом
02/07
В Петербурге прогнозируют летнюю погоду в первый понедельник июля
02/07
В Бокситогорском районе жители самостоятельно спасаются от наводнения
02/07
«Бордо» хочет арендовать полузащитника «Зенита» Хави Гарсию
02/07
По уголовному делу о ДТП в Татарстане задержали водителя грузовика
02/07
Лидер СКА Дадонов продолжит карьеру в НХЛ
02/07
«Ленэнерго» восстанавливает электроснабжение на Васильевском
02/07
«Бока Хуниорс» согласилась отдать «Зениту» полузащитника Павона за 18 млн евро
02/07
Горожане сообщают об отключениях электричества на Васильевском острове
02/07
Петербуржцы 18 часов прождали вылет из Анталии
02/07
Дельфина и Найка Борзова не пустили на музыкальный фестиваль в Киеве
02/07
Синоптики советуют не ждать жаркого лета в центральных районах России
02/07
Опубликовано видео с места столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане
02/07
В садоводстве «Медик» сгорел пенсионер
02/07
Халк прилетел в Петербург болеть за Чили на финале Кубка конфедераций
02/07
В Татарстане начались обыски по уголовному делу о ДТП с 14 погибшими
02/07
В Греции установилась аномальная жара
02/07
Кот Ахилл предсказал победу Германии в финале Кубка конфедераций
02/07
Петербуржец пришёл в кофейню на Новочеркасском проспекте с угрозами всех взорвать
02/07
В Новосибирске локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов
02/07
В Выборгском районе Ленобласти мотоциклист погиб, врезавшись в опору ЛЭП
02/07
Петербургский пенсионер решил «подложить бомбу» на финал Кубка конфедераций
02/07
ДТП с двумя фурами собрало пробку возле Ям-Ижоры
02/07
На чердаке здания архива по здравоохранению в Петербурге обнаружили два трупа
02/07
В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на лейтенанта спецсвязи
02/07
Смертник на автомобиле подорвал себя в центре Дамаска
02/07
В Татарстане 13 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком
02/07
Путин внёс изменения в закон о военном положении
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
03.07.2017 08:05

Портрет Асада появился на сирийских деньгах

Портрет президента Сирии Башара Асада впервые появился на национальных банкнотах. Изображение действующего главы государства напечатано на купюре номиналом в 2 тысячи фунтов.

Купюра была представлена главой центрального банка Сирии Дурайдом Дургамом 2 июля и в этот же день поступила в обращение. По словам главы ЦБ, тираж был отпечатан несколько лет назад, но ввод ее в оборот отложили из-за войны и колебаний обменного курса, сообщает "Лента.ру".

Новая банкнота равна примерно 4 долларам США. До этого самой крупной сирийской купюрой была банкнота в 1 тысячу фунтов, на ней изображен отец Асада, президент Хафез аль-Асад, умерший в 2000 году.

Купюра нового номинала была введена в обращение в Дамаске и ряде провинций.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30

В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО

Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Tele2
23.06.2017 16:44

Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg

Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
«Добрый – ЗАбег!»
22.06.2017 15:10

В ЦПКиО прошел «Добрый – ЗАбег!»

В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове прошло благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Беженка из Сирии сдала на 91 балл ЕГЭ по русскому языку
Портрет Асада появился на сирийских деньгах
Китай направил истребители и военные корабли к эсминцу США в Южно-Китайском море
Пассажирам Bulgaria Air предложили сдать билеты
Дельфина и Найка Борзова не пустили на музыкальный фестиваль в Киеве
Синоптики советуют не ждать жаркого лета в центральных районах России
В Греции установилась аномальная жара
На Украине предложили предупреждать о приезжих из России на специальных сайтах
Кадыров сравнил легализацию однополых браков в Германии с последним днём Помпеи
Путин подписал закон о реновации в Москве
«Это и есть боливарианский социализм XXI века»
Если взятка не идет к вице-губернатору
Капитуляция или маркетинг гражданина Дурова
Расценки на митинг: несовершеннолетним скидка
Продолжаем эволюционировать
Telegram: связь без брака
В поисках человеческого достоинства у чиновничества
Немного бизнеса в сирийской войне
Телевизор показал, как пользователи Telegram стали террористами
В деревню к теще, в глушь, в Коваши!
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Германия выиграла Кубок конфедераций

Роналдо вынес кубок конфедераций на церемонии закрытия в Петербурге

Как Достоевский не промок под дождём

Новости компаний
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30
В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО
Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
«Добрый – ЗАбег!»
22.06.2017 15:10
В ЦПКиО прошел «Добрый – ЗАбег!»
В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове прошло благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!».
Tele2
19.06.2017 15:15
Прием заявок на конкурс социальных предпринимателей при поддержке Tele2 продлен
Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.
Tele2
15.06.2017 10:45
Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием
Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
pixabay.com
14.06.2017 15:00
Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин
С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06
Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
Фото предоставлены компанией «Группа ЛСР»
09.06.2017 12:50
«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов
Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15
В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.