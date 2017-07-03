Кубок конфедераций всё

Отчаянные болельщики из Владивостока, приемы из смешанных единоборств на футбольном поле и неунывающие чилийцы. Таков финал первого в истории России Кубка конфедераций.

У входа в Приморский парк Победы стояли трое парней. Один из них держал в руках белый лист бумаги, на котором было написано ручкой «Куплю билет». Двое других обращались устно к потоку направлявшихся в сторону стадиона. Все трое из Владивостока. Приехали специально ради Кубка конфедераций. Были на матче-открытии, но вот с билетами на финал как-то не заладилось.

– Что ж вы раньше не побеспокоились о билетах? – спрашиваю у них.

– Думали, что не будет проблем их купить. У нас деньги есть, доллары, евро. За любую сумму готовы взять. Один уже купили. Осталось еще два найти…

Тут к тому, что держал в руках объявление, подошли полицейские и попросили убрать листок подальше.

– Я что-то нарушаю? – спросил молодой человек.

– Нет, но все равно уберите, – не совсем уверенно ответил полицейский.

Объявление было убрано, но только для того, чтобы быть развернутым вновь, когда его хозяин отошел на безопасное от стража правопорядка расстояние. Нашли ли они оставшиеся два билета или нет, неизвестно. Почему-то кажется, что нашли.

Где-то на полпути к стадиону обнаружился еще один мужчина с табличкой. На нем было написано «Продам билеты на финал Кубка конфедераций».

– У вас действительно можно купить билет на финал? – удивляюсь. Буквально пару дней назад вице-губернатор Петербурге Владимир Кириллов, он же руководитель штаба по подготовке к ЧМ-2018, заявил, что проблемы с перекупщиками были решены еще в ходе первого матча. Этот же мужчина, продавал билеты совсем в открытую.

– Да, десять тысяч.

– Десять тысяч рублей?

– Да, десять тысяч рублей. Номинал 16 тысяч. Очень хорошие места.

– Но билеты же все именные. По ним на стадион не попасть.

– Эти билеты бесплатно раздавал спонсор, Кока-Кола, они не именные, – он показывает один из билетов, на котором действительно нет имени.

Всего билетов у мужчины было десять, и на момент нашего разговора продать он успел только один.

У тех, кто рисовал флаги на лицах болельщиков, торговля шла бойчее. Очереди у каждого такого художника были человек по сто. Причем, если на матче-открытии Россия – Новая Зеландия одна раскрашенная щека стоила 100 рублей, а две – 150, то в финале уже 150 и 220 соответственно. Большинство из желающих подставить щеки просили нарисовать им чилийские флаги. Было значительно больше и непосредственно самих чилийских болельщиков. Немцев было в разы меньше.

У стадиона опять собрались очереди, хотя в этот раз входов было десять вместо восьми: организаторы ожидали аншлаг. Две недели разъяснительных работ, волонтеры-информаторы, стоящие через каждые сто метров, но все впустую. Все те же оставленные в зоне безопасности плойки и духи, которые незамедлительно шли в мусорные контейнеры.

Торжественная церемония закрытия, как и церемония открытия, зрителей не заинтересовала и проходила при почти пустых трибунах. Но тут опять особо не на что смотреть, хотя такого откровенного безумия, как две недели назад не было.

Список почетных гостей на финале был внушительным. В этот раз, правда, обошлись без Путина, но весь мировой футбольный бомонд в воскресенье, 2 июля, был на арене «Санкт-Петербург». Вице-президент Виталий Мутко, губернатор Георгий Полтавченко, президент FIFA Джанни Инфантино, генсек FIFA Фатма Самура, президенты пяти из шести футбольных конфедераций, главные тренеры сборных Франции, Англии, Бразилии, России, легенды мирового футбола Диего Марадона, Жулио Баптисто, Марсель Десайи, Роналдо, Самюэль Это'О. Приехал даже президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Начало матча немного затянулось из-за чилийских болельщиков. Их гимн включили первым, и когда он закончился, те еще долго хором на весь стадион продолжали петь. Организаторы чуть потерпели, но потом не выдержали, и диктор объявил гимн Германии. Лишь после этого чилийцы приутихли. Но не все.

Сборная Чили начала матч агрессивнее, сразу перейдя на половину поля Германии. Они могли открыть счет уже на пятой минуте, но одна из главных звезд чилийцев – нападающий Алексис Санчес – после того, как партнеры сделали все, чтобы он забил, пробил метров с семи точно во вратаря Марка-Андре тер Стегена. Был отличный момент на 12 минуте у форварда Эдуардо Варгаса. Все шло неплохо для них, но фатальная ошибка опытного полузащитника Диаса у своей штрафной на 20 минуте испортила чилийцам всё. Счет открыл капитан мюнхенской «Боруссии» Ларс Штиндль. Но испугал Диаса так, что тот забыл всему, чему его научили к 30 годам в футболе, 21-летний Тимо Вернер из «Лейпцига», как раз и отобравший мяч у засуетившегося чилийца.

«Своим выступлением, я хочу убедить главного тренера и всю команду, что я достоин получить место в составе и снова приехать в Россию через год», – говорил Вернер за несколько дней до финала. На его счету уже три гола на этом турнире и голевая передача в финале. Кажется, он уже сделал все, чтобы вернуться сюда.

Чилийцы завелись. Они били по воротам со всех позиций, но мяч упорно не шел в створ. У них возникла какая-то проблема с точностью. Неизвестно, что там у них произошло в раздевалке в перерыве, но на второй тайм южноамериканцы вышли максимально заряженными. Обстрел немецких ворот продолжился, а вот малейший контакт с соперником теперь сопровождался неконтролируемыми приступами агрессии. На 57-й еще одна звезда мирового футбола в составе Чили полузащитник Артуро Видаль повздорил за воротами Германии с Леоном Горетцким. Стычка двух атлетов чуть не переросла в драку стенка на стенку: на выручку к своим партнерам сбежались почти все играющие футболисты, плюс пара разминающихся запасных Германии. Запахло жаренным. Трибуны взвыли в предвкушении бойни, но судья в одиночку всех растолкал, показал тем, кто заслужил, желтые карточки. Но страсти утихли ненадолго. Вскоре чилиец Гонсало Хара на бегу с размаху вмазал локтем в челюсть Вернеру, и на повторе четко было видно, что это было именно удар, а непростая отмашка. А незадолго до финального свистка чилийцы срубили полузащитника Эмре Джана, и за то, что он зажал мяч ногами, не давая ввести его в игру, продемонстрировали ему уже что-то совсем из мира смешанных единоборств. Вратарь чилийцев Браво обхватил шею 23-летнего немца и потянул вверх. В MMA это один из самых эффективных удушающих приемов под названием «гильотина». Опять вмешался судья. Браво тоже получил свою желтую карточку.

Чилийцы, как только и кого только не били, но все было бесполезно. Это был не их вечер. Финальный свисток зафиксировал победу Германии со счетом 1:0. Но, когда чилийцев награждали серебряными медалями, трибуны арены «Санкт-Петербург» приветствовали их так, словно это они были победителями. Немцам оваций почти не досталось. Стоило чилийцам уйти с поля, и зрители тоже потянулись к выходам. Закончилось все тем, что Германия праздновала свою первую победу в Кубке конфедераций почти при пустых трибунах.

После матча Диас рыдал в микст-зоне и говорил, что сегодня он совершил самую большую ошибку в своей жизни. Немецкие футболисты чуть было не сорвали победную пресс-конференцию своему тренеру Йоахиму Леву, ворвавшись в самый разгар общения с журналистами всей командой в зал и залив его шампанским с ног до головы. Досталось и журналистам с первых рядов.

Кажется, совсем все равно было чилийским болельщикам. Они продолжали петь и танцевать уже на улице, бросаться в объятия к обалдевшим немцам, да и вообще вели себя совсем не как проигравшие.

Нашел повод для радости и вице-премьер Виталий Мутко, поставивший точку в недавно начавшемся споре, футбольная все-таки Россия страна или нет. Виталий Леонтьевич заявил, что Кубок конфедераций окончательно доказал, что, конечно же, футбольная. Ну и слава богу, до чемпионата мира в 2018 году можно, видимо, больше ни о чем не беспокоиться. А там посмотрим.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»