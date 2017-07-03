Кубок конфедераций всё

Еще
04:48 03.07.2017
Пришлите свою новость!
01:38
В “Авроре” покажут фильмы Шахназарова
01:16
Любовь и ненависть Набокова раскроют в трёх лекциях
02/07
Германия выиграла Кубок конфедераций
02/07
Китай направил истребители и военные корабли к эсминцу США в Южно-Китайском море
02/07
Халк: С радостью вернусь, если «Зенит» позовет
02/07
Германия обыгрывает Чили после первого тайма в финале Кубка конфедераций
02/07
Петербуржцев испугал чёрный столб дыма в Невском районе
02/07
Германия повела в финале Кубка конфедераций
02/07
Финал Кубка конфедераций проходит при аншлаге на трибунах
02/07
В финале Кубка конфедераций чилийцы задержали исполнение гимна Германии
02/07
Пассажирам Bulgaria Air предложили сдать билеты
02/07
Халк вынес награду Кубка конфедераций на поле за 15 минут до начала финала
02/07
Церемония закрытия Кубка конфедераций продлилась меньше получаса
02/07
В отделении Сбербанка в Приозерске прогремел взрыв
02/07
Роналдо вынес кубок конфедераций на церемонии закрытия в Петербурге
02/07
Церемония закрытия Кубка конфедераций началась при полупустых трибунах
02/07
Станция метро «Крестовский остров» открыта на вход
02/07
На Московском шоссе «бутерброд» из машин собрал 6-километровую пробку
02/07
На Крестовском фанаты из Германии затерялись на фоне болельщиков сборной Чили
02/07
У стадиона на Крестовском спекулируют билетами на финал Кубка конфедераций
02/07
На Васильевском восстановили электроснабжение
02/07
Станция «Крестовский остров» закрыта на вход из-за наплыва болельщиков Кубка конфедераций
02/07
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
02/07
На центральном участке ЗСД вечером 2 июля остановят движение
02/07
«Зенит» предпримет еще одну попытку договориться с защитником Маноласом
02/07
В Петербурге прогнозируют летнюю погоду в первый понедельник июля
02/07
В Бокситогорском районе жители самостоятельно спасаются от наводнения
02/07
«Бордо» хочет арендовать полузащитника «Зенита» Хави Гарсию
02/07
По уголовному делу о ДТП в Татарстане задержали водителя грузовика
02/07
Лидер СКА Дадонов продолжит карьеру в НХЛ
02/07
«Ленэнерго» восстанавливает электроснабжение на Васильевском
02/07
«Бока Хуниорс» согласилась отдать «Зениту» полузащитника Павона за 18 млн евро
02/07
Горожане сообщают об отключениях электричества на Васильевском острове
02/07
Петербуржцы 18 часов прождали вылет из Анталии
02/07
Дельфина и Найка Борзова не пустили на музыкальный фестиваль в Киеве
02/07
Синоптики советуют не ждать жаркого лета в центральных районах России
02/07
Опубликовано видео с места столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане
02/07
В садоводстве «Медик» сгорел пенсионер
02/07
Халк прилетел в Петербург болеть за Чили на финале Кубка конфедераций
02/07
В Татарстане начались обыски по уголовному делу о ДТП с 14 погибшими
02/07
В Греции установилась аномальная жара
02/07
Кот Ахилл предсказал победу Германии в финале Кубка конфедераций
02/07
Петербуржец пришёл в кофейню на Новочеркасском проспекте с угрозами всех взорвать
02/07
В Новосибирске локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов
02/07
В Выборгском районе Ленобласти мотоциклист погиб, врезавшись в опору ЛЭП
02/07
Петербургский пенсионер решил «подложить бомбу» на финал Кубка конфедераций
02/07
ДТП с двумя фурами собрало пробку возле Ям-Ижоры
02/07
На чердаке здания архива по здравоохранению в Петербурге обнаружили два трупа
02/07
В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на лейтенанта спецсвязи
02/07
Смертник на автомобиле подорвал себя в центре Дамаска
02/07
В Татарстане 13 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком
02/07
Путин внёс изменения в закон о военном положении
02/07
В ДТП под Тихвином погиб водитель перевёртыша
02/07
«Нелюбовь» Звягинцева получила главный приз в Мюнхене
02/07
Оркестр «Мюзик-холла» даст бесплатные концерты в Александровском парке
02/07
В “Авроре” прозвучит “Русская симфония” Лопушанского
02/07
Вассерман разъяснит, как уничтожить человечество
02/07
«Аквариум» отметит 45-летие большим концертом
01/07
Гей-парад в Хельсинки собрал 35 тысяч участников
01/07
В Италии арестовали украинского военного по подозрению в убийстве журналистов в Донбассе
01/07
Путин подписал закон о реестре чиновников-коррупционеров
01/07
На Ленобласть надвигаются погодные неприятности
01/07
На Украине предложили предупреждать о приезжих из России на специальных сайтах
01/07
Кадыров сравнил легализацию однополых браков в Германии с последним днём Помпеи
01/07
Пулково: Ситуация с выдачей багажа скоро нормализуется
01/07
Президент Финляндии: Евросоюз не должен быть пешкой
01/07
Путин подписал закон о реновации в Москве
01/07
«Зенит» официально объявил о переходе полузащитника Леандро Паредеса
01/07
Путин провел переговоры с эмиром Катара и королем Бахрейна
01/07
В баптистской церкви Волхова задержали драгдилера
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
03.07.2017 03:11
0 Комментариев

Кубок конфедераций всё

Отчаянные болельщики из Владивостока, приемы из смешанных единоборств на футбольном поле и неунывающие чилийцы. Таков финал первого в истории России Кубка конфедераций.
Кубок конфедераций всё
Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

У входа в Приморский парк Победы стояли трое парней. Один из них держал в руках белый лист бумаги, на котором было написано ручкой «Куплю билет». Двое других обращались устно к потоку направлявшихся в сторону стадиона. Все трое из Владивостока. Приехали специально ради Кубка конфедераций. Были на матче-открытии, но вот с билетами на финал как-то не заладилось.

– Что ж вы раньше не побеспокоились о билетах? – спрашиваю у них.

– Думали, что не будет проблем их купить. У нас деньги есть, доллары, евро. За любую сумму готовы взять. Один уже купили. Осталось еще два найти…

Тут к тому, что держал в руках объявление, подошли полицейские и попросили убрать листок подальше.

– Я что-то нарушаю? – спросил молодой человек.

– Нет, но все равно уберите, – не совсем уверенно ответил полицейский.

Объявление было убрано, но только для того, чтобы быть развернутым вновь, когда его хозяин отошел на безопасное от стража правопорядка расстояние. Нашли ли они оставшиеся два билета или нет, неизвестно. Почему-то кажется, что нашли. 

Где-то на полпути к стадиону обнаружился еще один мужчина с табличкой. На нем было написано «Продам билеты на финал Кубка конфедераций».

– У вас действительно можно купить билет на финал? – удивляюсь. Буквально пару дней назад вице-губернатор Петербурге Владимир Кириллов, он же руководитель штаба по подготовке к ЧМ-2018, заявил, что проблемы с перекупщиками были решены еще в ходе первого матча. Этот же мужчина, продавал билеты совсем в открытую.

– Да, десять тысяч.

– Десять тысяч рублей? 

– Да, десять тысяч рублей. Номинал 16 тысяч. Очень хорошие места.

– Но билеты же все именные. По ним на стадион не попасть.

– Эти билеты бесплатно раздавал спонсор, Кока-Кола, они не именные, – он показывает один из билетов, на котором действительно нет имени.

Всего билетов у мужчины было десять, и на момент нашего разговора продать он успел только один.

У тех, кто рисовал флаги на лицах болельщиков, торговля шла бойчее. Очереди у каждого такого художника были человек по сто. Причем, если на матче-открытии Россия – Новая Зеландия одна раскрашенная щека стоила 100 рублей, а две – 150, то в финале уже 150 и 220 соответственно. Большинство из желающих подставить щеки просили нарисовать им чилийские флаги. Было значительно больше и непосредственно самих чилийских болельщиков. Немцев было в разы меньше.

У стадиона опять собрались очереди, хотя в этот раз входов было десять вместо восьми: организаторы ожидали аншлаг. Две недели разъяснительных работ, волонтеры-информаторы, стоящие через каждые сто метров, но все впустую. Все те же оставленные в зоне безопасности плойки и духи, которые незамедлительно шли в мусорные контейнеры.

Торжественная церемония закрытия, как и церемония открытия, зрителей не заинтересовала и проходила при почти пустых трибунах. Но тут опять особо не на что смотреть, хотя такого откровенного безумия, как две недели назад не было.

Список почетных гостей на финале был внушительным. В этот раз, правда, обошлись без Путина, но весь мировой футбольный бомонд в воскресенье, 2 июля, был на арене «Санкт-Петербург». Вице-президент Виталий Мутко, губернатор Георгий Полтавченко, президент FIFA Джанни Инфантино, генсек FIFA Фатма Самура, президенты пяти из шести футбольных конфедераций, главные тренеры сборных Франции, Англии, Бразилии, России, легенды мирового футбола Диего Марадона, Жулио Баптисто, Марсель Десайи, Роналдо, Самюэль Это'О. Приехал даже президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Начало матча немного затянулось из-за чилийских болельщиков. Их гимн включили первым, и когда он закончился, те еще долго хором на весь стадион продолжали петь. Организаторы чуть потерпели, но потом не выдержали, и диктор объявил гимн Германии. Лишь после этого чилийцы приутихли. Но не все.

Сборная Чили начала матч агрессивнее, сразу перейдя на половину поля Германии. Они могли открыть счет уже на пятой минуте, но одна из главных звезд чилийцев – нападающий Алексис Санчес – после того, как партнеры сделали все, чтобы он забил, пробил метров с семи точно во вратаря Марка-Андре тер Стегена. Был отличный момент на 12 минуте у форварда Эдуардо Варгаса. Все шло неплохо для них, но фатальная ошибка опытного полузащитника Диаса у своей штрафной на 20 минуте испортила чилийцам всё. Счет открыл капитан мюнхенской «Боруссии» Ларс Штиндль. Но испугал Диаса так, что тот забыл всему, чему его научили к 30 годам в футболе, 21-летний Тимо Вернер из «Лейпцига», как раз и отобравший мяч у засуетившегося чилийца.

«Своим выступлением, я хочу убедить главного тренера и всю команду, что я достоин получить место в составе и снова приехать в Россию через год», – говорил Вернер за несколько дней до финала. На его счету уже три гола на этом турнире и голевая передача в финале. Кажется, он уже сделал все, чтобы вернуться сюда.

1 тайм

Чилийцы завелись. Они били по воротам со всех позиций, но мяч упорно не шел в створ. У них возникла какая-то проблема с точностью. Неизвестно, что там у них произошло в раздевалке в перерыве, но на второй тайм южноамериканцы вышли максимально заряженными. Обстрел немецких ворот продолжился, а вот малейший контакт с соперником теперь сопровождался неконтролируемыми приступами агрессии. На 57-й еще одна звезда мирового футбола в составе Чили полузащитник Артуро Видаль повздорил за воротами Германии с Леоном Горетцким. Стычка двух атлетов чуть не переросла в драку стенка на стенку: на выручку к своим партнерам сбежались почти все играющие футболисты, плюс пара разминающихся запасных Германии. Запахло жаренным. Трибуны взвыли в предвкушении бойни, но судья в одиночку всех растолкал, показал тем, кто заслужил, желтые карточки. Но страсти утихли ненадолго. Вскоре чилиец Гонсало Хара на бегу с размаху вмазал локтем в челюсть Вернеру, и на повторе четко было видно, что это было именно удар, а непростая отмашка. А незадолго до финального свистка чилийцы срубили полузащитника Эмре Джана, и за то, что он зажал мяч ногами, не давая ввести его в игру, продемонстрировали ему уже что-то совсем из мира смешанных единоборств. Вратарь чилийцев Браво обхватил шею 23-летнего немца и потянул вверх. В MMA это один из самых эффективных удушающих приемов под названием «гильотина». Опять вмешался судья. Браво тоже получил свою желтую карточку.

Кубок конфедераций всё

Чилийцы, как только и кого только не били, но все было бесполезно. Это был не их вечер. Финальный свисток зафиксировал победу Германии со счетом 1:0. Но, когда чилийцев награждали серебряными медалями, трибуны арены «Санкт-Петербург» приветствовали их так, словно это они были победителями. Немцам оваций почти не досталось. Стоило чилийцам уйти с поля, и зрители тоже потянулись к выходам. Закончилось все тем, что Германия праздновала свою первую победу в Кубке конфедераций почти при пустых трибунах.

Сергей Николаев

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

После матча Диас рыдал в микст-зоне и говорил, что сегодня он совершил самую большую ошибку в своей жизни. Немецкие футболисты чуть было не сорвали победную пресс-конференцию своему тренеру Йоахиму Леву, ворвавшись в самый разгар общения с журналистами всей командой в зал и залив его шампанским с ног до головы. Досталось и журналистам с первых рядов.

Кажется, совсем все равно было чилийским болельщикам. Они продолжали петь и танцевать уже на улице, бросаться в объятия к обалдевшим немцам, да и вообще вели себя совсем не как проигравшие.

После матча

Нашел повод для радости и вице-премьер Виталий Мутко, поставивший точку в недавно начавшемся споре, футбольная все-таки Россия страна или нет. Виталий Леонтьевич заявил, что Кубок конфедераций окончательно доказал, что, конечно же, футбольная. Ну и слава богу, до чемпионата мира в 2018 году можно, видимо, больше ни о чем не беспокоиться. А там посмотрим.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру» 


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
“Кубок форта Константин”
29.06.2017 17:03

Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте

2 июля на территории форта Константин в парке активного отдыха «Кингвинч» состоятся всероссийские ежегодные соревнования по вейкбордингу “Кубок форта Константин”.
Tele2
23.06.2017 16:44

Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg

Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40

В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»

В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Германия выиграла Кубок конфедераций
Халк: С радостью вернусь, если «Зенит» позовет
Германия обыгрывает Чили после первого тайма в финале Кубка конфедераций
Германия повела в финале Кубка конфедераций
Финал Кубка конфедераций проходит при аншлаге на трибунах
В финале Кубка конфедераций чилийцы задержали исполнение гимна Германии
Халк вынес награду Кубка конфедераций на поле за 15 минут до начала финала
Церемония закрытия Кубка конфедераций продлилась меньше получаса
Роналдо вынес кубок конфедераций на церемонии закрытия в Петербурге
Церемония закрытия Кубка конфедераций началась при полупустых трибунах
Кубок конфедераций всё
El Mago для «Зенита»
Спортсменка и просто красавица: конкурс "Мисс SUP-2017"
«Папа и мама» современного серфинга: конкурс "Фонтанки"
Chi-Chi-Chi Le-Le-Le Viva Chile!
Чем удивит фестиваль «Фонтанка-SUP - 2017»
Концентрация на мяче
Как «Газпром» создает в Петербурге волейбольный суперклуб
Первая встреча европейцев с серфингом: конкурс "Фонтанки"
Не нужно обижать эту команду
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Германия выиграла Кубок конфедераций

Роналдо вынес кубок конфедераций на церемонии закрытия в Петербурге

Как Достоевский не промок под дождём

Новости компаний
“Кубок форта Константин”
29.06.2017 17:03
Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте
2 июля на территории форта Константин в парке активного отдыха «Кингвинч» состоятся всероссийские ежегодные соревнования по вейкбордингу “Кубок форта Константин”.
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.