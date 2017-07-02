Китай направил истребители и военные корабли к эсминцу США в Южно-Китайском море

Истребители и военные корабли Китая сделали предупреждение американскому эсминцу USS Stethem, который без разрешения Пекина 2 июля вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море.

Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Лу Кан. Текст опубликован на сайте ведомства.

«Американский эсминец USS Stethem без разрешения вошел в акваторию китайских островов Сиша. Китай немедленно направил военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение американскому кораблю и вытеснить его из территориальных вод», — отметил Лу Кан. При этом официальный Пекин выразил недовольство и опротестовал действия Вашингтона.

США в ответ заявили, что действовали в рамках международного права.

«Силы США действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе ежедневно, в том числе в Южно-Китайском море. Все операции проводятся в соответствии с международным правом и демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это допускается международным правом», — цитирует представителя Государственного департамента «Газета.ру».

12 июля 2016 года арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории в Южно-Китайском море. Китай с этим решением не согласился.

На острова претендуют Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Бруней и Вьетнам.